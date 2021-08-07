梅根爸又出招 送花慶女兒生日哀嘆沒被回應

梅根的40歲生日再度引來她不願意接受的家人繼續消費她。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 ，看似和王室之間關係緊張，但至少彼此表面上都還保持適度的禮貌，然而她與自己父親湯瑪斯，卻是眾所周知的徹底鬧翻，湯瑪斯每一次公開接受訪問都對她喊話，表示希望回到她的生活圈之中，始終得不到任何回應，而湯瑪斯和其他與梅根不同媽的子女數度批評她，完全對挽回父女情沒有任何幫助。

湯瑪斯趁著梅根慶祝40歲時，再度公開發聲，表示有送了一束紅玫瑰過去，還特地在其中夾了兩朵黃玫瑰，象徵她的一子一女，還附上一張小卡，祝她生日快樂以及往後的日子都開心，可是梅根依舊沒半點表示，連句「謝謝」也沒有。湯瑪斯強調梅根若是不打算有回應也OK，可是自己很不希望在兩個外孫亞契、莉莉的生命中消失，甚至考慮發起訴願，讓加州法庭幫忙讓他見到兩個外孫。

湯瑪斯馬可時常接受英美媒體訪問，談自己貴為王子之妻的女兒，卻常常有不滿的口氣。（取材自ITV）

梅根本來和父親之間關係沒那麼僵，但在她確定要嫁入英國王室後，湯瑪斯和狗仔攝影拍攝一些婚禮前的準備工作，讓梅根非常不滿，接著他又因為堅持自己心臟病要住院，不接梅根電話、不去英國出席婚禮，不管梅根和哈利傳了多少訊息來，他事後只有一句「手機已關機，沒接到」帶過，當然讓梅根的怨恨很難消除，之後湯瑪斯還將彼此間的私人信件交給梅根最痛恨的八卦媒體，被她認為是無法原諒的背叛，終於鬧到被徹底封殺，再也無法重回女兒的生活圈中。