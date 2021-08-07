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東奧／史上最貴奧運 日本當真一無所獲？

編譯易起宇／綜合外電
東奧官方宣稱，舉辦2020奧運的成本為154億美元，在牛津大學的研究中名列史上最貴奧運。 美聯社
東奧官方宣稱，舉辦2020奧運的成本為154億美元，在牛津大學的研究中名列史上最貴奧運。 美聯社

2020東京奧運8日閉幕，比賽結果自然是幾家歡樂幾家愁，但多數人肯定都帶著滿滿回憶，踏上歸途。留下來的，便是主辦方準備要面對的檢討聲。這次奧運官方聲稱成本為154億美元，在牛津大學的研究中排名史上最貴，但究竟對日本來說，舉辦這場奧運真的只有賠本的份？

美聯社報導，據日本政府的審計人員表示，這次東奧的實際開銷可能是官方數據的兩倍，扣掉國際奧委會（IOC）與廠商贊助等的67億美元經費外，其餘資金都將來自日本人的納稅錢。

據牛津大學一項對奧運費用的研究，自1960年來，所有奧運平均超支172%，而這次東奧的超支率將為111%或244%，取決於選擇哪些費用計入成本。

這項研究的作者佛萊夫伯格表示，2014年的索契冬奧常被認為是最貴的一場奧運，成本高達510億美元，2008年的北京奧運也常被點名花費超過400億美元，「但上述數字可能包含更廣泛的基礎建設成本，例如道路、鐵路、機場、飯店等，而我們並沒有把這些項目計算在內」。

佛萊夫伯格說：「IOC和主辦城市對追蹤成本向來不感興趣，因為細究之後往往會發現超支，這只會讓自己尷尬。」佛萊夫伯格還說，如果IOC能多買點單，而不是都要主辦城市出錢，成本將會降低。

報導也說，這次東奧的最大贏家，似乎正是總部位在瑞士的IOC，因為IOC透過這次奧運，確保了30億至40億美元的轉播權收入，就算並未開放觀眾入場觀賽。IOC本質上就是一家運動和娛樂企業，近75%收入來自出售轉播權，18%來自贊助商。

IOC之所以會推動舉辦奧運，部分原因是所謂「主辦城市協定」（Host City Agreement）中的部分條款有利於IOC，而非主辦國日本。

那麼東京還有其他城市為何仍想主辦奧運？德國運動經濟學家梅尼格表示，奧運對經濟幾乎沒有提振效果，但也非一無是處，包括讓主辦國選手容易得牌的主場優勢、讓該國民眾享有新的體育設施、提高國際意識，以及對都市再造的決策可加速進行。日本這次確實得到了有史以來最多金牌和獎牌。

1988年奧運會賽艇金牌得主梅尼格，經常把奧運會比喻成替朋友舉辦一場盛宴，瘋狂灑幣，然後希望賓主盡歡、永遠記得那一刻。

這次奧運的大贏家還包括建設公司和承包商。東京這次新建八座場館，最貴的兩座是耗資14.3億美元的國立競技場和5.2億美元的水上運動中心。不過接下來兩屆奧運的主辦城市－2024年的巴黎和2028年的洛杉磯，都已表示不會蓋那麼多新場館。

雖然東京可能因為新冠疫情和無觀眾比賽而蒙受損失，但這些衝擊也只是短期的；對經濟規模達5兆美元的日本來說，這些損失也算不上什麼。

另一篇有關奧運成本的研究也指出，投資奧運具有風險，只有少數人能從中受益。該研究表示：「主辦奧運的目標，應該是讓舉辦費用能和一般公民分享到的利益相匹配，因為他們等於透過稅金提供了活動資金。」

東京奧運 日本 北京

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