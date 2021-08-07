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縫衣針在肝臟一卡就是15年 英男子完全摸不著頭緒

編譯周辰陽／即時報導
英國男子普萊斯頓（右）的肝臟卡著一根縫衣針（左，紅圈）已經長達至少15年了，但連他自己都不知道這到底是怎麼一回事。取材自The Sun
英國男子普萊斯頓（右）的肝臟卡著一根縫衣針（左，紅圈）已經長達至少15年了，但連他自己都不知道這到底是怎麼一回事。取材自The Sun

太陽報6日報導，英國一名男子的肝臟卡著一根縫衣針已經長達至少15年了，甚至連他自己都不知道到底怎麼一回事。根據報導，當事人是54歲的普萊斯頓（Terry Preston）。他表示，「我的第一個想法是，也許有次喝得太醉了，就在它或類似玩意上打滾。即便如此，我還是不知道這跟針怎麼會跑到我的肝臟，但它不知怎麼的就是辦到了」。

普萊斯頓2019年懷疑自己罹患胰臟炎（Pancreatitis），跑到醫院檢查才發現肝臟卡著一根針。醫務人員進行核對，發現針早在2006年的掃描就出現了，讓普萊斯頓大呼，「我簡直不敢相信我看到一根針，我完全不知道它在那裡」。

報導稱普萊斯頓說他現在覺得痛，想把5.7公分長的針拿掉，但醫師們相信，因為他現在知道針就在那個地方，所以不適感可能是出在心理因素，並稱現在動手術會有風險。

專家阿里醫師（Dr Raghib Ali）表示，「小型異物能經由腸道被吸收進肝臟，也許穿過腸胃與卡在肝臟，但這是極端不尋常的現象，因為通常會從屁股排出」。他說，肝臟將會隔離這根針，所以不會造成傷害，但肝臟含有很多血管，把針切除可能比留在原處要更加危險。

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