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防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌 醫師呼籲注意

記者周宗禎／台南報導
防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌，奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻提醒民眾注意。圖／王宿鴻提供
防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌，奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻提醒民眾注意。圖／王宿鴻提供

防疫宅在家，食物沒保存好，很容易感染沙門氏桿菌菌；台灣奇美醫學中心近來病患增多，鄭姓女子因嚴重上吐下瀉、高燒不退送急診，抽血發現其白血球、發炎指數都偏高，糞便和血液培養都驗出沙門氏菌；醫師一問才知她吃了放2天沒冰的肉粽，經抗生素治療點滴補充，一星期才出院。

胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，民眾常因吃到受汙染食物感染沙門氏菌，尤其天氣較炎熱時，會有噁心、嘔吐、腹痛、嚴重腹瀉、38～40℃高燒不退等急性腸胃炎症狀，尤其糞便中常夾雜黏液和血絲，造成恐慌。

還好沙門氏菌不耐熱，低溫60度經過20分鐘或100度5分鐘就可以殺死。王宿鴻說，生雞蛋、奶製品、肉製品等易遭汙染，務必完全煮熟，牛奶和奶製品需滅菌；調理時生食和熟食分開，吃不完的食物一定要用保鮮膜包裹放冰箱，再吃前也要加熱煮熟。

他說，症狀較輕微者，以支持性療法補充電解質水分即可，但需注意腸胃發炎時要少吃甜食，建議吃白稀飯、白飯、白麵條、白土司等易消化食物，若症狀持續、高燒不退、連喝水都很不舒服的時候，就應就醫避免嚴重併發症

沙門氏菌感染一般症狀持續2到3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。可經人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑汙染食物。生存溫度在4到48℃間，在35到37℃間繁殖最快。

王宿鴻表示，台灣炎熱最近又一直下雨潮濕，沙門氏菌又最喜歡生活在這種環境，食物放在室溫太久，風險會大大增加，民眾一定要多注意保存。

防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌，奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻提醒民眾...
防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌，奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻提醒民眾注意。圖／王宿鴻提供

台灣 併發症 低溫

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