曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

中國 前體操國手張尚武，曾在2001年世大運中搶下2面金牌，2005年因為雙腳跟腱斷裂退役，結束體育生涯，現在靠著街頭賣藝維生，近來在地鐵 賣藝和車廂內乞討畫面在微博 瘋傳，讓人不勝唏噓。

綜合媒體報導，張尚武在12歲入選國家體育隊，2001年世大運時，獲得吊環冠軍，也和另外兩位名將邢傲偉、楊威一起奪得男子體操團體冠軍，當年替中國搶下了兩面金牌，不過卻在2005年因雙腿跟腱斷裂，決定退役，當時只有初二學歷的張尚武，想回去體育院校讀書，卻也頻頻受阻遭到拒絕。

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生，2007年因為生活窮困短暫成為媒體焦點，卻沒有成功改善生活，2007年初還因為竊盜被警方抓獲，判拘役2個月，同年7月又因為因涉嫌盜竊入獄，2011年時刑滿釋放，為了生活他也用150元人民幣（約23美元）賤賣金牌。

近來微博也瘋傳張尚武被拍到穿著中國國家隊體育服，拿著名牌在地鐵車廂乞討的畫面，他近日也在微博透露近況，正在一處工地當工人，落魄模樣也讓網友不勝唏噓「如果要犧牲那麼多人，有些金牌不要也罷」，但也有人認為「那些差一點，沒拿獎牌的怕是更慘」。