東奧／外國人受限難外食 日便利商店餐點意外成美食

日本東京奧運 為防疫限制外國運動員和與會人員行動範圍,使他們無法自由外食,但卻意外帶給便利商店商機。共同社報導,日本便利商店品項豐富,似乎帶給外國人在日本日常生活新體驗。

加拿大廣播公司(CBC)赫魯在推特 (Twitter)發表自己在便利商店7-ELEVEN購買的餐點,還在CBC網站寫了一篇「提到奧運美食,無論何時都是7-ELEVEN美味」專欄。他說:「原本不太期待日本便利商店餐點,但很快使我改觀,店裡的三明治專區可能比多倫多任一間餐廳都美味。」

澳洲女子網球選手薩曼莎‧斯托瑟也體驗到日本便利商店的特別經歷,她曾在推特留言求助表示,「無法熟練打開御飯糰包裝」,得到許多球迷回覆幫助。斯托瑟享用飯糰後也在Instagram發表照片,並稱讚飯糰很美味。

Smile 🥇



Back to 7/11



Eating. Going to sleep. What a night.



Good night from Tokyo and good morning and good afternoon to everyone back home in Canada. #Tokyo2020 pic.twitter.com/AY8Y7urZK9