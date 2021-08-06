東奧／外國人受限難外食 日便利商店餐點意外成美食

日本東京一間7-Eleven便利商店。Getty Images

日本東京奧運 為防疫限制外國運動員和與會人員行動範圍，使他們無法自由外食，但卻意外帶給便利商店商機。共同社報導，日本便利商店品項豐富，似乎帶給外國人在日本日常生活新體驗。

加拿大廣播公司（CBC）赫魯在推特 （Twitter）發表自己在便利商店7-ELEVEN購買的餐點，還在CBC網站寫了一篇「提到奧運美食，無論何時都是7-ELEVEN美味」專欄。他說：「原本不太期待日本便利商店餐點，但很快使我改觀，店裡的三明治專區可能比多倫多任一間餐廳都美味。」

澳洲女子網球選手薩曼莎‧斯托瑟也體驗到日本便利商店的特別經歷，她曾在推特留言求助表示，「無法熟練打開御飯糰包裝」，得到許多球迷回覆幫助。斯托瑟享用飯糰後也在Instagram發表照片，並稱讚飯糰很美味。