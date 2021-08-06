我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

拍電影？金山女子持AK-47步槍 探出車外狂飆

編譯周辰陽／綜合報導
美國加州舊金山警局交通安全部門4日扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子。(取材自推特)
美國加州舊金山警局交通安全部門4日扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子。(取材自推特)

加州舊金山警局交通安全部門4日在推特宣布，已扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」（Illegal Exhibition of Speed Event）的轎車，佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子，吸引媒體與網友的關注。

根據舊金山交警發布的消息，此事發生在7月11日，照片可看到這名身分不明的女子似乎戴上口罩，從凱迪拉克轎車右前方乘客席的車窗探出身子時，雙手就握著AK-47步槍。另外一張照片則是該輛凱迪拉克轎車被拖吊車運走，一旁則有騎著摩托車的員警護送。

警方向記者表示，基於全案尚未結案且正積極調查中，目前無法進一步評論，也沒有回應是否有人被捕或女子是否開過槍。

根據報導，有網友對此不可置信地表示，「這不可能是真的，她是在拍電影嗎？」。也有一位網友則指出，「再跟我講暴力媒體怎麼不會引發這類事情！就像在看電影或電玩的預告片」，另一位網友開玩笑地指出，「新俠盜列車手看起棒透了」。

電影 舊金山 加州

上一則

忘刪訂餐紀錄…她靠外送App 抓姦男友和別人開房

下一則

東奧／外國人受限難外食 日便利商店餐點意外成美食

延伸閱讀

金山人語／李顯龍的忠告

金山人語／李顯龍的忠告
普利西迪歐崗豪華7房公寓 付47.5萬送走租客 創金山紀錄

普利西迪歐崗豪華7房公寓 付47.5萬送走租客 創金山紀錄

金山沿海公路重啟車行駛 主流意見多贊成人車共用

金山沿海公路重啟車行駛 主流意見多贊成人車共用

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

熱門新聞

米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控
申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢

申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢