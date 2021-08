拍電影？金山女子持AK-47步槍 探出車外狂飆

加州舊金山 警局交通安全部門4日在推特宣布,已扣押一輛據信牽涉到「非法競速活動事件」(Illegal Exhibition of Speed Event)的轎車,佐證照片則是一名端著步槍的女子從疾駛汽車探出身子,吸引媒體與網友的關注。

根據舊金山交警發布的消息,此事發生在7月11日,照片可看到這名身分不明的女子似乎戴上口罩,從凱迪拉克轎車右前方乘客席的車窗探出身子時,雙手就握著AK-47步槍。另外一張照片則是該輛凱迪拉克轎車被拖吊車運走,一旁則有騎著摩托車的員警護送。

警方向記者表示,基於全案尚未結案且正積極調查中,目前無法進一步評論,也沒有回應是否有人被捕或女子是否開過槍。

根據報導,有網友對此不可置信地表示,「這不可能是真的,她是在拍電影 嗎?」。也有一位網友則指出,「再跟我講暴力媒體怎麼不會引發這類事情!就像在看電影或電玩的預告片」,另一位網友開玩笑地指出,「新俠盜列車手看起棒透了」。

On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY