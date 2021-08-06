藍寶堅尼上路自燃起火 車主「淡定」安慰女友衝熱搜

中國上海發生一起價值天價超跑火災意外。（取材自微博）

中國 上海發生一起價值天價超跑 火災意外，而更受關注的竟是車主反應。中媒報導，8月1日上海某處高架橋上，一輛藍寶堅尼疑似開到一半自燃起火。由於駕駛和乘客即時下車，並沒有造成任何傷亡。雖然全車燒毀，但年輕車主反應平淡，只顧冷靜地安撫女友，也讓網友笑稱「有錢人的世界我們不懂」。

該跑車起火的過程被後方行車紀錄器全程錄下，橘紅色的跑車先是從中後部分竄起火苗，並產生大量煙霧，經過的車輛紛紛避開，駕駛和乘客隨即下車，沒多久大火便吞噬了整輛車，把整輛超跑燒個精光，根據推測，該車型號疑似為藍寶堅尼 LP 700-4。

該車車主是一名年輕男子，根據目擊者表示，男子和女友下車後迅速離開幾十公尺遠，他先是不斷安撫女友，隨後才拿出手機 淡定地打電話求援，對燒起來的車也只是淡定觀看。連當地新聞都評論「發生這種事，一個年輕人能做到如此冷靜，也是十分了不起的。」

網友們則表示「有錢任性，不冷靜才怪」、「能買得起這車的非富即貴，這點錢應該不算啥」、「藍寶堅尼也會自燃，還好我買不起」。也有網友冷靜評論，跑車速度慢導致散熱慢有自燃風險，禁止他進入慢速路段是為所有駕駛人好。