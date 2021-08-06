我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

藍寶堅尼上路自燃起火 車主「淡定」安慰女友衝熱搜

編譯中心／綜合報導
中國上海發生一起價值天價超跑火災意外。（取材自微博）
中國上海發生一起價值天價超跑火災意外。（取材自微博）

中國上海發生一起價值天價超跑火災意外，而更受關注的竟是車主反應。中媒報導，8月1日上海某處高架橋上，一輛藍寶堅尼疑似開到一半自燃起火。由於駕駛和乘客即時下車，並沒有造成任何傷亡。雖然全車燒毀，但年輕車主反應平淡，只顧冷靜地安撫女友，也讓網友笑稱「有錢人的世界我們不懂」。

該跑車起火的過程被後方行車紀錄器全程錄下，橘紅色的跑車先是從中後部分竄起火苗，並產生大量煙霧，經過的車輛紛紛避開，駕駛和乘客隨即下車，沒多久大火便吞噬了整輛車，把整輛超跑燒個精光，根據推測，該車型號疑似為藍寶堅尼 LP 700-4。

該車車主是一名年輕男子，根據目擊者表示，男子和女友下車後迅速離開幾十公尺遠，他先是不斷安撫女友，隨後才拿出手機淡定地打電話求援，對燒起來的車也只是淡定觀看。連當地新聞都評論「發生這種事，一個年輕人能做到如此冷靜，也是十分了不起的。」

網友們則表示「有錢任性，不冷靜才怪」、「能買得起這車的非富即貴，這點錢應該不算啥」、「藍寶堅尼也會自燃，還好我買不起」。也有網友冷靜評論，跑車速度慢導致散熱慢有自燃風險，禁止他進入慢速路段是為所有駕駛人好。

超跑 中國 手機

上一則

影／看過螃蟹吃飯嗎？優雅進食像紳士「吃相太好看」

下一則

俄國家貓超兇 露營時逼退黑熊「不愧是戰鬥民族」

延伸閱讀

橘子（下）

橘子（下）
泰男星疑「砍死女友」被捕 現場曝光死者身中20刀

泰男星疑「砍死女友」被捕 現場曝光死者身中20刀
河濱19歲男槍殺20歲女友被捕

河濱19歲男槍殺20歲女友被捕
橘子（上）

橘子（上）

熱門新聞

米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控
申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢

申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢