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俄國家貓超兇 露營時逼退黑熊「不愧是戰鬥民族」

編譯中心／綜合報導
體型嬌小的家貓和黑熊對峙，最後勝出。（影片截圖）
體型嬌小的家貓和黑熊對峙，最後勝出。（影片截圖）

俄羅斯西伯利亞一行人帶著寵物貓Vasya去野外釣魚露營，當他們在營地生火喝酒，一隻黑熊靠近，Vasya體型雖然比熊小很多倍，卻展現了強大的鬥志，成功逼退黑熊。

黑熊試圖靠近在野外露營的人們，家貓Vasya弓起背、發出嘶嘶聲呈警戒姿態，和黑熊對峙，飼主非常擔心Vasya會受傷，一直對著貓喊話：「別這樣，冷靜下來，快點回來」，另一個人則說：「希望那頭熊不會吃了牠，那隻貓真是天不怕地不怕」。

黑熊兩度嘗試靠近，作勢向前撲，甚至用後腿站了起來，但Vasya一點都不畏懼。黑熊正面進逼未果，改從另一邊繞過來，Vasya仍正面向著熊，維持戰鬥模式。

對峙了兩分鐘，最後黑熊選擇撤退，默默地從營地離開，露營者們大聲為Vasya喝采，還有人笑稱要把最大塊的肉留給這隻勇敢的家貓。

這支影片曝光後，網友除了讚美貓咪的勇氣，也有人質疑露營者遇到熊為何還能悠哉冷靜地看戲？其中一名成員解釋，這時候選擇逃跑一定會被熊追，而且他們已經準備好火炬應對，熊不太喜歡靠近火，而且也會被煙和氣味逼走。

來源：Regular Video

釣魚 俄羅斯

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