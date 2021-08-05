維珍銀河機位將再開賣 起價45萬美元帶你遊太空

英國億萬富豪布蘭森的「維珍銀河」5日宣布將重新開放太空飛機的機票銷售，一個席位起價45萬美元。（路透）

英國億萬富豪布蘭森（Virgin Galactic）創辦的「維珍銀河」（Virgin Galactic ）太空旅遊公司5日盤後發布第二季財報，並宣布將重新開放機票銷售。任何人只要能掏出45萬美元，就有機會在該公司的火箭動力太空飛機保留一個座位。

據CNN報導，維珍銀河執行長克格拉澤（Michael Colglazier）在電話會議告訴投資 人，該公司將提供三個選項，第一是單座預定，第二是親朋好友同行的多座預定，第三是以「適度加價」（modest premium）買斷特定航班的全部6個座位，「微重力研究與專業太空人 訓練」的座位價格將訂在一席60萬美元。

報導指出，「維珍銀河」新開賣的機票將首先提供給名列「早期舉手者清單」的客人，也就是近幾個月支付1000美元押金，加入該公司「太空旅行者社群 」（Spacefarer Community）的約1000人。

不過，就算有人真的選擇掏出45萬美元買一個座位，可能還需要好一段時間才能啟程。因為「維珍銀河」近10年前賣出第一批機票時，就有超過600人以20萬至25萬美元的價格購買過機票，也都還在等著一圓飛往太空邊緣的夢想。