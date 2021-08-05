日本送的高級威士忌哪兒去了？ 龐培歐說不知

兩年前，日本政府送了一瓶價值近6000元的高級威士忌給國務卿龐培歐，國務院表示，這瓶酒下落不明，正在調查。(美聯社)

兩年前，日本政府送了一瓶價值近6000元的高級威士忌給國務卿龐培歐 ，國務院 4日表示，這瓶酒下落不明，正在調查；龐培歐透過發言人說，他不知日本有送他酒，有關國務院正調查此事，他一概不知。

國務院每年都要統計外國政要送給美國高官的禮物；國務院通知聯邦公報局，這瓶酒不知去向，它正在調查。

國務院禮賓司依法須申報所有送給美國政要的禮物，並註明去處，收受禮物的官員可將價值高於某一數字的禮物，轉贈國家檔案局或其他單位，也可以市價購買自己留用，錢付給財政部。

日本政府2019年6月送給龐培歐的高級威士忌價值5800美元，大概是他陪同川普 總統前去參加20大工業國高峰會時收到的。奇怪的是，國務院找不到這瓶酒的紀錄。

龐培歐的發言人說，龐培歐「不知有這個禮物，也沒人和他接觸，談國務院在調查酒的下落的事。」

國務院紀錄顯示，龐培歐曾經通報，收到哈薩克總統和阿拉伯聯合大公國外長各送一張地毯，總價1萬9400元，這兩樣禮物都已轉贈到聯邦總務署。

川普夫婦2109年收到的外國禮物總值12萬元，2018年只有8萬8200元。他在職第一年，也就是2017年，收到的禮物總值14萬元。2019年的禮物各式各樣，其中，澳洲、埃及和越南領導人送的都是川普的照片或畫像，總值超過1萬。

川普收到的值錢禮物，還有保加利亞總理送的奧圖曼帝國步槍，價值8500元；巴林王儲送的阿拉伯馬銅雕，值7200元；卡達國王送的黃金鑽石等珠寶阿拉伯羚羊雕像，值6300元。國務院說，這些禮物，包括照片和畫像，全都交給了國家檔案局。

駐中東地區美軍指揮官沃特爾將軍(Joseph Votel)2019年3月離任前，卡達政府送他總值3萬7000元的名貴手錶，包括一隻1萬4995元的勞力士錶，他通通交給聯邦總務署。