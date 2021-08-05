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全球暖化海冰消融 皇帝企鵝2100年前恐瀕臨滅絕

中央社雪梨 5日綜合外電報導
根據一項最新研究，隨著全球暖化，溫度升高，海冰融化消退，南極的皇帝企鵝恐將在2100年以前瀕臨滅絕。美聯社
根據一項最新研究，隨著全球暖化，溫度升高，海冰融化消退，南極的皇帝企鵝恐將在2100年以前瀕臨滅絕。美聯社

根據一項最新研究，隨著全球暖化，溫度升高，海冰融化消退，南極的皇帝企鵝恐將在2100年以前瀕臨滅絕。

塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）海洋生態教授莉亞（Mary-Anne Lea）告訴雪梨晨驅報，大約40年以來，南極洲科學界一直對全球暖化和氣候變遷提出警告。

她說，科學界幾年前才發現新的皇帝企鵝棲息地，現在卻要表列它們將因氣候緊急狀況而消失。「這太諷刺了，而這正是我們目前的處境。」

皇帝企鵝一生中多數的時間在海冰上活動，在永夜的南極冬季繁殖和撫育下一代，以躲避逆戟鯨和海豹。而在人類使用化石燃料造成全球溫度上升後，廣袤的海冰逐漸消失和破裂。

伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）海鳥生態學家珍諾維爾博士（Dr Stephanie Jenouvrier）主持的一項美國群體模型研究預估，倘若海冰以預測的速度消失，皇帝企鵝將在2100 年成為「準滅絕」物種。這項研究本周發表在全球變遷生物學（Global Change Biology）期刊。

這項研究由美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）主持，論文報告由14位國際科學家聯合撰寫，這些國際科學家還包括了澳洲南極局（Australian Antarctic Division）的皇帝企鵝專家維涅克（Barbara Wienecke）。

維涅克博士指出：「全球暖化若改變海冰破裂和穩定的模式，海冰可能會在小企鵝準備下海前消失。」「對於皇帝企鵝的獵物，像是磷蝦來說，海冰也很重要。」

然而，這些科學家也強調皇帝企鵝（南極科學家們暱稱它們帝企鵝）的滅絕並非無法避免。他們表示，倘若人類採取行動減少溫室氣體排放，達到巴黎氣候協定的標準，海冰將足以提供群體規模縮水的皇帝企鵝棲息。

報告的第一作者珍諾維爾博士表示：「我們必須在為時未晚前，採取行動。」

像是莉亞教授在內的科學家表示，要讓皇帝企鵝不會在100年內實際上滅絕，現在還有機會。」

暖化 美國 澳洲

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