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注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

記者簡慧珍／彰化報導
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會提醒多喝開水，但75歲張姓男子卻喝到「肺積水」住院，經檢查他罹患慢性心臟病，短時間內大量喝水造成肺積水；醫師指出，心臟和腎臟功能不良的病患都不可在短時間內喝水過量，以免導致肺積水。

張姓男子注射新冠肺炎疫苗第一劑的幾天後，開始咳嗽、氣喘、胸痛，起初以為是接種的副作用，又以為剛好感冒，忍耐坐著睡覺幾天，小腿竟水腫，他趕快就醫檢查，居然是注射疫苗後喝太多水造成肺積水，產生各種胸部不適症狀及下肢水腫。他告訴醫護，接種後最多一次喝1000cc白開水，「多喝水有益健康，哪知喝太多也有事。」

台灣衛福部彰化醫院心臟科主任何東錦5日表示，心臟像身體的幫浦，不斷收縮把肺部含氧血打到全身，心臟病患因心臟較無力，短時間喝太多水，心臟來不及把水分送到腎臟排除，就容易發生肺積水，張姓患者有慢性心臟衰竭病史，應該是短時間猛喝水釀禍，不太可能是注射疫苗發生副作用，病人服用利尿劑快速排水體內多餘水分，已逐漸恢復健康。

何東錦又說，接種完疫苗最好定時量測體溫及多喝水，心臟病患者最好維持平常飲用量，若要多喝水，每次喝水都要間隔一段時間，讓心臟有足夠時間送出水分，才不會發生肺積水，否則發生肺積水，最嚴重可能呼吸衰竭致死。

不只心臟病人不能短時間內暴飲，彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，洗腎等嚴重腎臟病變患者無法像健康的人可隨時自我調節多餘水分，必須等到洗腎時，才能移除體內過多的水，因此嚴重腎臟病患者打完疫苗如果短時間內喝太多水，可能全身性水腫和肺積水。

何東錦和蔡旻叡都表示，肺積水有上述的「心因性」及「腎因性」，為了避免發生肺積水，心、腎兩大疾病的病人要控制日常飲水量，分時段補充水份，千萬不能像一般人打完疫苗多喝水。

疫苗 心臟病 新冠肺炎

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