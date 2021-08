再痛也要做… 牧師「線縫嘴」無聲抗議梅鐸新聞集團

英國71歲牧師休斯(Tim Hewes)2日拿線「縫」住自己的嘴,站在新聞媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)位於倫敦 新聞集團辦公室外,抗議該集團不報導氣候變遷 訊息,導致世界缺乏因應危機的有效行動,還稱梅鐸是「地球史上最具破壞性的人」。

休斯持續2小時的無聲抗議在社交平台上引起了分歧的意見,不少網友稱讚他的奉獻,另有部分人認為他的行為毫無意義。

Rev Tim Hewes sewed his lips shut yesterday and stood outside the main entrance of News Corps UK offices. He was drawing attention to the silencing of climate science by Rupert Murdoch and News Corp.



