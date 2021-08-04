我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

63歲男子胸部不適、食慾低 檢查確診乳癌4期

記者胡蓬生／苗栗報導
鄭智元醫師提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起。圖／衛福部苗栗醫院提供
鄭智元醫師提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起。圖／衛福部苗栗醫院提供

台灣苗栗縣一名63歲男子近期因胸部不適，且食慾低、體力差，由家屬陪同至衛福部苗栗醫院就醫，經磁振造影影像呈現多處不明原因骨轉移，經安排檢查與正子掃描後，發現男子左側乳房有個2公分大小腫塊，病理組織切片化驗後，確診為乳癌第4期，患者目前已開始接受抗雌性激素受體的藥物治療。

苗栗醫院指出，依衛福部國民健康署發布的2017年癌症登記報告，乳癌是台灣婦女發生率第1名的癌症，相對的男性也會得乳癌嗎？答案是肯定的。

苗栗醫院外科醫師鄭智元指出，乳癌發生比率男性雖遠比女性低，但 「乳癌」並非女性專屬癌症，男性身體也有乳腺組織，也會有罹患乳癌風險，不可輕忽。不論是女性或男性，若有乳癌家族遺傳史，罹癌風險會比一般人高，更應注意乳房狀態；若出現皮膚脫屑或紅疹般變化、乳頭異常分泌物、乳房硬塊或凹陷，建議應即就醫檢查，男性乳癌最常見的臨床表現就是乳暈下腫塊，乳頭病變如凹陷、分泌物與潰瘍等。

鄭智元表示，男性乳癌確診後的手術治療首選為全乳房切除手術、腋下淋巴結清除或前哨淋巴結手術，術後提供抗雌性激素受體藥物，作為荷爾蒙受體陽性男性乳癌輔助性治療，若是轉移性男性乳癌，以抗雌性激素受體藥物為第一線用藥。

他提醒民眾，防癌需從預防及篩檢做起，不論是男性乳癌或是女性乳癌，只要及早發現，把握黃金就醫時機接受治療，後續規律門診追蹤檢查，痊癒的機會仍相當高，民眾如自覺身體出現異常變化，除了防疫自我保護外，仍需就醫檢查，及早治療。

癌症 台灣 防疫

上一則

熟男血壓飆高竟是看多疫情新聞？醫：回診前要722原則

延伸閱讀

乳癌存活率增3倍 新藥服用可防惡化

乳癌存活率增3倍 新藥服用可防惡化
乳癌復發分2種 原位癌若完整治療 5年內復發率僅1至2%

乳癌復發分2種 原位癌若完整治療 5年內復發率僅1至2%
罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除

罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除
年過50歲 應定期做健康檢查

年過50歲 應定期做健康檢查

熱門新聞

米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
男子45年前沒搭上失事班機卻沒通知家人，家人都以為他當時喪命。（印度時報影片截圖）

以為他45年前墜機身亡 奇蹟「活著」與家人團聚

2021-07-29 01:22

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協
鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光

鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光