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熟男血壓飆高竟是看多疫情新聞？醫：回診前要722原則

記者黃惠群／台北報導
台大醫院心臟科主治醫師洪啟盛提醒，測量血壓時，應將左手放置在與心臟同高的平坦桌面。記者黃惠群／攝影
台大醫院心臟科主治醫師洪啟盛提醒，測量血壓時，應將左手放置在與心臟同高的平坦桌面。記者黃惠群／攝影

一名50幾歲中年男子罹患高血壓，近期疑因過度關注疫情新聞，情緒緊張，睡眠品質差，血壓竟飆升10mmHg。台大醫院心臟科主治醫師、台灣高血壓學會秘書長洪啟盛提醒，高血壓患者不要時時掛在網路上接收太多疫情資訊，也應避免久坐不動，可藉運動舒壓，穩定情緒；回診前應掌握「722原則」，預先在家監測血壓，能得到較準確的數據。

血壓會受溫度、季節影響，洪啟盛表示，一般而言，冬天血壓數值會較高，夏天則較低，但今年受疫情影響，個體血壓狀況出現變數。

洪啟盛說，自5月本土疫情爆發後，許多患者吃完藥後沒返院追蹤，居家防疫時也並未規則服藥；更有部分患者每天看疫情新聞，心情焦慮；再加上久坐不動，運動量下降，都是導致血壓控制狀況不如往年夏天佳的原因。

疫情間可如何管理血壓數值？洪啟盛表示，已有研究指出，相較診間量測的血壓，居家量測的血壓更能反映將來器官的變化與預後。

即使擔心染疫，不敢至醫院就診，可利用遠距門診，於回診前執行「722原則」，在家連續量測血壓7天，每天量測2回（起床1小時內及睡前1小時內），每回至少量測2次，中間間隔1至2分鐘，再取平均值，能協助醫師掌握病況。

另測量血壓要注意姿勢是否正確，應平靜坐在背部有支撐的椅子上，雙腳自然著地，與地面呈90度，左手放置與心臟同高的平坦桌面。

測量血壓時，應坐在背部有支撐的椅子上，雙腳自然著地，與地面呈90度，左手放置在和...
測量血壓時，應坐在背部有支撐的椅子上，雙腳自然著地，與地面呈90度，左手放置在和心臟同高的平坦桌面。記者黃惠群／攝影

高血壓 疫情 台灣

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