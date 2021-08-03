數百條沿海鯊魚躲「劇毒赤潮」現蹤佛羅里達運河

數百條沿海鯊魚躲「劇毒紅潮」現蹤佛羅里達運河。（影片截圖）

美國佛羅里達州 數百條沿海鯊魚近日為了逃離有毒赤潮（red tide），紛紛湧進一條運河避難。多位居民捕捉到不尋常的畫面：窄頭雙髻鯊、黑邊鰭真鯊、鉸口鯊、檸檬鯊這些海裡生物竟在他們家附近水域現蹤。

佛羅里達國際大學鯊魚專家和生物科學教授海特豪斯（Mike Heithaus）表示：「我們不知道那些鯊魚游到那些水域的確切原因，但是水的化學變化、從水中抽出的氧氣、毒素、周圍死魚數量，都可能導致這樣的後果。若非發生嚴重的赤潮事件，就不會看到這種情況。」

來源：FOX 13 Tampa Bay

佛羅里達州近幾年爆發由腰鞭毛藻（Karenia brevis）引起的「赤潮危機」，海洋生物學家指出今年災情格外慘重。佛羅里達州魚類和野生動物委員會（FFWC） 報告顯示，上周9個郡發生魚類死亡事件、5個郡出現赤潮造成居民呼吸窘迫的案件。

出現鯊魚的城鎮長船礁（Longboat Key）離4月份廢棄的化肥廠裂口處僅幾公里，該處大量有毒物質流進被泵入坦帕灣（Tampa Bay）。目前仍不清楚排放物與赤潮爆發的關聯。

海特豪斯直指遇難的鯊魚凸顯了自然危機：「目前生態系統中的事物非常失衡。我們真的須要盡全力解決這些藻華問題，太多不同來源的物質進入水中。」

佛羅里達州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）2019年重新啟動了藻華專案小組，以研究赤潮相關問題。

逃進長船礁的鯊魚能否倖存，還得取決各項因素比方運河中的氧氣含量。但隨著水溫升高，牠們的生存環境可能迅速惡化。

海特豪斯解釋：「如果運河外的條件真的很差，鯊魚可能就會留在運河，直到運河外的水域有足夠氧氣或沒有毒素。」