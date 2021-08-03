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影／髮際線後退不用戴髮片 他有超省錢「濃密術」

編譯中心／綜合報導
男曝超省錢「隱藏髮線術」。（取材自tiktok）
男曝超省錢「隱藏髮線術」。（取材自tiktok）

一名網友KEGS日前分享「隱藏髮際線」的簡單方法，不用戴髮片，花費也不昂貴，超過470萬網友的關注。

KEGS使用與髮色相近的髮根噴霧、直捲髮造型器、吹風機，掩蓋稀疏的髮際線。KEGS解釋自己洗頭後迅速吹乾頭髮，接著用（跟他髮色相近的）深棕色髮根噴霧，噴在後退髮際線，如此一來便能隱藏瀏海下方的縫隙，讓頭髮看起來更濃密。

KEGS說自己的頭髮天生很直，所以他會再拿直捲髮造型器捲瀏海，將瀏海捲得蓬鬆一些，最後再以造型凝膠與髮膠定型就大功告成了。

不少網友表達肯定：「很高興你找到了自信！看起來很棒！」、「我喜歡你提出這個問題。大多數人都隱藏這件事」、「你很勇敢跟我們分享，做得好。」但也有網友要KEGS「擁抱」他真實的外表，甚至建議他「乾脆理光頭」。

不過Kegs似乎不受這些負評打擊，在評論回應：「不，我不會禿頭，對這件事也不會感到不安，我只是想盡力讓自己看起來最好。」

@kegs97

How I hide my receding hairline! 💇‍♂️ #hairtutorial #mensbeauty #fyp

♬ Faded (Instrumental) - Alan Walker

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