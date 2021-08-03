奧運選手限定早餐滷味不含丁香？中醫師透露主因是這個

「奧運英雄限定版早餐」包括不含丁香的滷味。取材自總統蔡英文臉書

總統蔡英文近日在臉書上表示，台灣 英雄（奧運國手）陸續回國，會送上「奧運英雄限定版早餐」，包括知名的阜杭豆漿、老天祿滷味等，並特製不含丁香的滷味。為何運動員不能食用含有丁香的滷味？馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩指出，丁香含有「去甲烏藥鹼」，會使交感神經興奮、促進心肌收縮，提升運動員的表現，是運動禁藥，賽內或非賽期期間都一律禁用。

蔡英文近日於臉書上分享，配合東京奧運防疫 要求，結束賽程的選手、教練、陪練員及技術人員，已經分批回到台灣。

接下來，台灣英雄們要在防疫旅館住一段時間，特別準備了由國家運動訓練中心營養師把關的「奧運英雄限定版早餐」，不但飯糰加大，沒有油條，也特製不含丁香的滷味，希望選手可以吃的美味、營養又沒負擔。

對於丁香常見於民生小吃，是相當普及的食材，為何運動員不能吃？

「丁香」是什麼？

瞿瑞瑩表示，丁香是辛、溫的藥材，有溫中降逆、散寒止痛之用，可溫暖脾胃虛寒者，舒緩畏寒、噁心、嘔吐的感覺；天冷時，能舒緩脾胃虛寒者腹痛的症狀；也常常放在滷味或有中藥材的火鍋中提香。

為何運動員不能攝取「丁香」？

運動員會有藥檢，而會丁香含有「去甲烏藥鹼」，會使交感神經興奮、促進心肌收縮，提升運動員的表現，被列為禁藥，賽內或非賽期期間都一律禁用。

就算不是禁藥，丁香也有可能影響運動員的身體素質。新光醫院營養師許為倢指出，國手飲食規劃相當嚴謹，丁香用量過多，可能導致胃黏膜組織發炎等，而每人身體對丁香的敏感度不一，不選用丁香入食，能阻絕食材對部分選手太刺激的風險。

此外，丁香容易與抗凝血劑藥物產生交互作用，恐造成血栓等副作用。

為讓國手在賽事中能正常發揮自身實力，國家訓練中心特別重視「食療」，許為倢解釋，在設計選手的菜單時，營養師除考慮蛋白質、碳水化合物等攝取量，也會盡量避開胡椒、辣椒等較為刺激的食物，避免刺激中樞神經，以讓運動員如實爆發「自己的體能」，而非依靠其他藥物獲得短暫的身體作用。

許為倢表示，除運動員外，兒童與懷孕、正在哺育的婦女也不宜食用丁香。