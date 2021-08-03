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銀髮居家飲食守則 營養師分享「疫」起聰明健康吃

記者王駿杰／新竹報導
新竹台大分院除呼籲年長者目前仍盡量在家減少外出頻率，也分享抗「疫」飲食四大守則，讓銀髮族聰明健康吃。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院除呼籲年長者目前仍盡量在家減少外出頻率，也分享抗「疫」飲食四大守則，讓銀髮族聰明健康吃。圖／新竹台大分院提供

根據台灣衛福部新冠肺炎最新疫情資訊網頁公告確認年齡占比百分比，年齡60歲以上的年長者占確診者三成多，且多半也伴隨許多慢性病，一旦確診須小心成為重症患者。新竹台大分院除呼籲年長者目前仍盡量在家減少外出頻率，營養師鄭宇庭也分享抗「疫」飲食四大守則，讓銀髮族聰明健康吃。

鄭宇庭說，首先要「優質蛋白，吃得夠」，可選擇新鮮豆、魚、蛋、肉類（豆腐、魚肉、雞蛋、瘦肉等），每餐一掌心或於餐間補充1至2份高蛋白點心（豆漿、豆花、鮮奶等），因為充足的蛋白質，有助長者提升免疫力。

其次是「均衡飲食，吃得對」，年長者須對六大類食物不挑嘴，多選擇原型食物，主食可挑選全榖雜糧類（糙米飯、全麥饅頭、雜糧麵包等），增加維生素與礦物質的攝取，並鼓勵多食用各種顏色的蔬菜水果（黑木耳、胡蘿蔔、奇異果、葡萄等），這些除有豐富的纖維，多樣的植化素也有效調節免疫功能。

再來是「調整質地，吃得下」，許多年長者有牙口不佳或吞嚥問題，藉由調整食物質地（切成小塊、燉煮軟化或攪打成細碎泥狀），讓食物有吃進去，營養吃得夠最重要。

最後是「豐富調味，吃得巧」，在清淡少鹽的飲食原則下，可選擇好的油脂來源（橄欖油、苦茶油、堅果類、深海魚等）及天然辛香料（蔥、薑、蒜等），增加食物風味，替換不同食材，讓每餐吃得豐富又美味。

除抗「疫」飲食四大守則外，鄭宇庭也呼籲年長者別忘了居家生活，在家動起來，從基本伸展活動到簡單的散步，除活絡身體機能外，更能常保愉悅的心情，放鬆身心靈，緩解緊張的情緒。

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