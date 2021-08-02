明州14歲少年成轉世喇嘛 熱愛美式足球、寶可夢

明尼蘇達州14歲少年多杰從小就是獲達賴喇嘛承認的轉世喇嘛。圖為他在晨禱。(美聯社)

明尼蘇達州14歲少年多杰(Jalue Dorje)是藏傳佛教史上最年輕、經達賴喇嘛 承認的轉世喇嘛；他目前就讀高中一年級，預計2025年畢業後前往北印度，加入敏卓林寺(Mindrolling Monastery)修行；而平常的他和一般的美國 少年並無太大不同，他喜歡美式足球、寶可夢(Pokémon)、饒舌音樂，還會和表弟一起玩NBA電動遊戲。

美聯社報導，多杰在四個月大時就受到藏傳佛教的楚西仁波切(Trulshik Rinpoche)承認，後來也受到其他幾位喇嘛認定為第八世德欽塔夏仁波切(Terchen Taksham Rinpoche)；多杰兩歲的時候被達賴喇嘛承認為轉世喇嘛，2010年多杰的父母又帶著他到威斯康辛州，與其他藏傳佛教的領導者結識。

多杰(站立者)參加宗教活動休息時，和表弟們玩鬧。(美聯社)

雖然多杰是在明州 明尼亞波利斯(Minneapolis)長大，但很小的時候他就被送到喜馬拉雅山腳下的一座寺院，和其他僧侶一起練習書法、學習藏傳佛教的教義；而小時候多杰在背誦經文時，他的父親經還會用寶可夢卡給他作獎勵。

去年受新冠肺炎疫情影響，每年固定向藏傳佛教始祖「蓮華生大士」(Guru Rinpoche)致敬祈禱的儀式都被迫暫停；不過今年這些僧侶們仍花了兩天多時間，為全球發生的自然災害、戰爭和疫情受害者祈禱。

多杰在祈禱的過程就和其他僧侶一樣穿著金色的僧袍，休息時間他則回到樓上和13歲的表弟托普傑爾(Delek Topgyal)一起玩著NBA 2K的電玩，還不忘強調「球星詹姆斯(Lebron James)根本是無法打敗的」。

不過多杰最終仍希望回到美國明州的佛教社區任教；他的目標是「成為和平的領導者，如同達賴喇嘛、甘地或曼德拉」。