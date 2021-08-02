我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

明州14歲少年成轉世喇嘛 熱愛美式足球、寶可夢

編譯林梅婕／綜合2日電
明尼蘇達州14歲少年多杰從小就是獲達賴喇嘛承認的轉世喇嘛。圖為他在晨禱。(美聯社)
明尼蘇達州14歲少年多杰從小就是獲達賴喇嘛承認的轉世喇嘛。圖為他在晨禱。(美聯社)

明尼蘇達州14歲少年多杰(Jalue Dorje)是藏傳佛教史上最年輕、經達賴喇嘛承認的轉世喇嘛；他目前就讀高中一年級，預計2025年畢業後前往北印度，加入敏卓林寺(Mindrolling Monastery)修行；而平常的他和一般的美國少年並無太大不同，他喜歡美式足球、寶可夢(Pokémon)、饒舌音樂，還會和表弟一起玩NBA電動遊戲。

美聯社報導，多杰在四個月大時就受到藏傳佛教的楚西仁波切(Trulshik Rinpoche)承認，後來也受到其他幾位喇嘛認定為第八世德欽塔夏仁波切(Terchen Taksham Rinpoche)；多杰兩歲的時候被達賴喇嘛承認為轉世喇嘛，2010年多杰的父母又帶著他到威斯康辛州，與其他藏傳佛教的領導者結識。

多杰(站立者)參加宗教活動休息時，和表弟們玩鬧。(美聯社)
多杰(站立者)參加宗教活動休息時，和表弟們玩鬧。(美聯社)

雖然多杰是在明州明尼亞波利斯(Minneapolis)長大，但很小的時候他就被送到喜馬拉雅山腳下的一座寺院，和其他僧侶一起練習書法、學習藏傳佛教的教義；而小時候多杰在背誦經文時，他的父親經還會用寶可夢卡給他作獎勵。

去年受新冠肺炎疫情影響，每年固定向藏傳佛教始祖「蓮華生大士」(Guru Rinpoche)致敬祈禱的儀式都被迫暫停；不過今年這些僧侶們仍花了兩天多時間，為全球發生的自然災害、戰爭和疫情受害者祈禱。

多杰在祈禱的過程就和其他僧侶一樣穿著金色的僧袍，休息時間他則回到樓上和13歲的表弟托普傑爾(Delek Topgyal)一起玩著NBA 2K的電玩，還不忘強調「球星詹姆斯(Lebron James)根本是無法打敗的」。

不過多杰最終仍希望回到美國明州的佛教社區任教；他的目標是「成為和平的領導者，如同達賴喇嘛、甘地或曼德拉」。

達賴喇嘛 美國 明州

上一則

被可愛到了...熊本熊換上東京奧運裝為選手加油

下一則

Google新手機首度採用自研晶片 Pixel 6系列秋季上市

延伸閱讀

佛洛依德案翻版？白人警察壓制 非裔女喊「不能呼吸」

佛洛依德案翻版？白人警察壓制 非裔女喊「不能呼吸」
「我不能呼吸」 德州白人警察壓制非裔少女

「我不能呼吸」 德州白人警察壓制非裔少女

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見
抗擊仇亞 五大湖生態殺手亞洲鯉魚改名入侵鯉魚

抗擊仇亞 五大湖生態殺手亞洲鯉魚改名入侵鯉魚

熱門新聞

裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大