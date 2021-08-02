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影／東奧自動巴士好炫 墨國泳將拍影片讚：像置身未來

編譯中心／綜合報導
墨西哥游泳選手搭乘東奧自動巴士，驚呼「像是置身未來一樣」。（截自TikTok影片）
墨西哥游泳選手搭乘東奧自動巴士，驚呼「像是置身未來一樣」。（截自TikTok影片）

東京奧運除了場上表現以外，為了迎接這場盛會，場下同樣也做了相當多的準備。最近外國選手，就對東奧的自動巴士感到相當驚奇，PO上社群網站後更獲得了許多回響。

根據日本媒體ENCOUNT報導，墨西哥游泳代表選手帕奇科（Rommel Agmed Pacheco Marrufo），最近在個人抖音上面，分享他乘坐東京奧運的「自動巴士」影片。從車子的內外觀設計，就能讓人感到一股科技風。

@rommel_pacheco

El trasporte del futuro 🇯🇵 #tokyo #espirituolimpico #rommelpacheco #olympics #olimpics

♬ 春を告げる - yama

帕奇科在影片中陸續介紹，車子的一切全部都是自動化的，並且到處都有設置攝影機和感應器，以便對應各種不同的狀態。他也聽說未來在東京，將會以這種公車做為大眾運輸，因此對他來說，就好像已經置身在未來世界一樣。

網友們看了，紛紛回應「簡直不敢置信」、「太厲害了吧」、「好帥氣啊」、「日本好進步啊」、「日本人最高」、「其實1970大阪萬博就曾展示過電動巴士了」、「自動駕駛將迎來大眾運輸也能運轉沒問題的時代」、「雖然技術很進步，不過有腐敗的政治家在，恐怕很難創造能順利廣泛運用的環境」。

東京奧運 日本 社群網站

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