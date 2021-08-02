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美確診破3500萬 占全球近18% 半個多月暴增近3倍

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

編譯中心／綜合報導
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

英國32歲女性波兒（Jade Ball）1年半前生下一對雙胞胎兄弟，哥哥克萊（Klay）有著金髮藍眼白皮膚，弟弟科爾（Cole）卻有著棕色眼睛、頭髮和深色皮膚。

3寶媽波兒提到這對雙胞胎是她和有一半牙買加血統伴侶愛的結晶。而一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎機率是百萬分之一。

波兒表示當她跟新朋友說克萊和科爾是雙胞胎時，對方總認為她在開玩笑，甚至認為他們不是親兄弟。但發現實情後，他們會完全被雙胞胎迷住了，並詢問很多問題。波兒帶著雙胞胎外出時，路人也會攔住他們想跟她聊聊雙胞胎。

波兒透露知道自己懷的是雙胞胎時，她和伴侶並沒有想太多他們會是什麼樣子：「我們只是假設他們像我和伴侶的曬黑混合物，像他們的哥哥一樣。從沒想過他們生來膚色完全相反。」

波兒說雙胞胎出生時膚色就顯著不同，隨著年齡增長，差異變更大。她覺得雙胞胎看起來完全相反真的很酷：「很有趣，基因很瘋狂。他們看起來完全沒關係。他們是如此不同，但一樣美麗。」

波兒發現雙胞胎越大性格差異越顯著：「克萊有領袖特質，自信頑皮，對萬物都感興趣。而科爾比較內向，他喜歡在屋裡跳舞，他也喜歡和我擁抱。」

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