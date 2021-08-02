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影／貓咪也搭奧運熱？玩體操「雙槓」8秒完賽

編譯中心／綜合報導
寵物店貓咪玩雙槓。（取材自推特）
寵物店貓咪玩雙槓。（取材自推特）

2020東京奧運正在如火如荼進行中，體操項目的高難度技巧總讓人看得目不轉睛。身段靈巧的貓咪也來秀一手，有網友上傳寵物店貓咪玩雙槓的影片，相當應景。

網友在推特上傳一段影片，標題是「你今天唯一必須觀賞的奧運影片」，拍攝地點似乎是一間寵物店，一隻白貓在貓咪專屬的設施上玩耍，雙槓的設計本來是給貓從上面走過去的，這隻貓竟然用前肢撐著身體凌空向前進，下半身大幅度甩動，花8秒鐘順利從起點走到終點。

網友表示：「給你10分。」、「比人類的奧運有趣多了」、「大哥，人家是四隻腳走過去不是兩隻腳晃過去啦」、「好有才」、「我家的貓咪也會這樣。」。

雙槓是男子競技體操項目之一，一套典型的雙槓動作包括在支撐位置、倒立位置和掛臂位置的轉換；運動員要在這些位置做擺動，擺越、屈伸、弧形擺動、迴環、空翻和靜止等動作。雙槓於1896年被列為奧運會比賽項目。

東京奧運 推特

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