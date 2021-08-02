不只上太空 中國利用「航天科技」助奧運游泳選手

中國航天科技集團公司透露，航天科學家想出一種用於火箭的緊湊型製導系統，以幫助中國游泳選手改進技術並減少阻力，最終成功在奧運會上拿下好成績。（取材自CASC）

中國 航天科技集團公司（CASC）透露，航天科學家想出一種用於火箭的緊湊型製導系統，以幫助中國游泳 選手改進技術並減少阻力，最終成功在奧運會上拿下好成績。

CASC是中國最大的國有航天公司，他們聲稱中國游泳選手在東京奧運 會上「像火箭一樣前進」，除了付出努力和才華外，成功還部分歸功於「導彈相關技術」。

CASC 指出「游泳姿勢直接影響前進速」，該技術與傳統系統配合使用，並且為教練組制定訓練計畫、強化技術和減少阻力提供科學依據。長期以來，頂級教練一直使用運動感應器來監控運動員在訓練中的動作，它們通常涉及類似於電影中使用的追蹤系統，並捕獲各種身體部位的動作。

但到了奧運等級的賽事，「肉眼看不到的微小變化」可以帶來有所不同，並需要更強大的技術來捕捉更多微小訊息，以便進行調整。CASC表示這就是太空科學的「用武之地」。通常州際彈道導彈要擊中1萬公里以外的目標時需使用「慣性制導系統」，當衛星信號不可用時，該系統依靠複雜的陀螺儀來追蹤並確定導彈位置。

CASC 表示，太空科學家花了一年多時間修改技術，將高精度陀螺儀的重量減輕到幾克，因此就可以運用到游泳選手身上，他們可以舒適將其戴在肩膀和其他關節，而不會妨礙運動，然後游泳賽事模擬時進行追蹤，讓科學家們能夠計算出不同運動產生的精確阻力，然後將結果發展為選手如何改進技術和管理體型的建議。

根據中國國家體育總局稱，去年在北京建造一個投身於體育訓練的新設施，以幫助提高國際比賽的表現，並期望在接下來的國際賽事、包括將在中國舉辦的下一屆冬季奧運會拿到好成績。