日本24小時超商解決吃飯問題 紐時：東奧的無名英雄

東京奧運如火如荼地展開，不過同時東京仍處於緊急狀態、新冠確診呈上升趨勢，讓成千上萬為了報導奧運的外國記者的飲食場所成為一大課題，「紐約時報」報導，這一切「吃飯問題」的最佳解答就是早已享譽國際的日本24小時便利商店。(路透)

東京奧運 如火如荼地展開，不過同時東京仍處於緊急狀態、新冠確診呈上升趨勢，讓成千上萬為了報導奧運的外國記者的飲食場所成為一大課題。

紐約時報報導，這一切「吃飯問題」的最佳解答就是早已享譽國際的日本 24小時便利商店，對許多外國遊客來說，它已迅速成為食物的主要來源。所有人，包括運動員、團隊工作人員、官員和記者，基本上都被禁止在飯店和奧運場館以外的任何地方活動超過15分鐘，但超商 內豐富的便當、炸物、壽司、麵類以及各種精心製作的點心和稀有小吃解決了一切困難。

哈佛大學的社會文化人類學家懷特勞（Gavin H. Whitelaw）已經研究日本便利商店20年，他指出「它們（便利商店）不是高級壽司店，但他們同樣是日本人，而且在這個國家已經有50年的歷史，而且已經本土化」。如今在主要新聞大樓的大廳裡，一家勞森（Lawson）便利商店每天都擠滿來自多國、尋找下一頓飯的人群，而飯店周遭的7-11在午夜過後仍有眾多人潮，甚至運動員也被發現背著裝滿零食的購物袋。懷特勞表示其關鍵為「質量、多樣性和普遍性」。

此外，包括防曬乳、衛生紙、手帕、甚至是正式襯衫和領帶都能在日本便利商店找到。半個世紀以來，這種多樣性和創新一直是日本超商體驗的核心。懷特勞更強調「這次疫情的一個小小的安慰可能是對這些企業的更大讚賞，這些企業受到嚴重依賴，但有時被認為是理所當然的」。