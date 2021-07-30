東京奧運的亮點：17間公廁

室內設計師片山正通的作品，採用清水模，呈現簡約風格。取自日本基金會（The Nippon Foundation）網站/Satoshi Nagare攝影

一波三折的東京奧運 終於開幕了。我心目中的第一面金牌，給了涉谷區的公廁。

迎接奧運，一個非營利組織發起重建東京市內公廁計畫，從最多國際觀光 客的涉谷區開始。17間公廁，請來16位大師設計。包括安藤忠雄、伊東豊雄、隈研吾等。這些大師通常不設計廁所，但這次都響應了號召。他們把才氣，用在每個人都能使用的東西上。從這角度，我覺得它比只有少數人能參與的奧運賽事更動人。

日本人的設計，總是能觀察、滿足到生活中各種細微的需求。藥妝店走一趟，常會有「竟然連這個都想得到」的讚嘆！這次的公廁計畫，同樣展現出這種能力。

比如說隈研吾的作品，叫「森林漫步」。為了跟公廁所在地的公園的綠意融合，五間「小木屋」蓋在一株雪松下，披著木板的「外衣」。但最特別的，是五間有各自的功能。一間專門給小朋友使用。一間可讓人換衣服。曾在廁所換過衣服的人，都記得那種狼狽。隈研吾可以體會。

相對於「森林漫步」完全融入環境，田村奈穗的作品則強調突兀與不搭。她刻意選擇了長方形的結構和大紅的顏色，跟周遭的鐵道和水泥建築成強烈對比。原因是她認為公廁就是要顯眼，讓人遠遠就可以看見。顯然，她能體會急著找廁所的路人的心情。

坂茂「代代木深町小公園廁所」玻璃顏色配合公園的綠意。取自日本基金會（The Nippon Foundation）網站/Satoshi Nagare攝影

另一位設計師坂茂，包辦兩個公廁，都是「透明廁所」。路人接近公廁時，都會放慢腳步、小心翼翼。一方面是想確認裡面有沒有人，另一方面是想確認乾不乾淨。廁所如果是透明，使用者站在門外就一目了然，同時解決了兩個憂慮。

當然，進入廁所後，透明玻璃會變成霧面，保護隱私。在代代木深町迷你公園的「透明廁所」，玻璃牆染成橘、粉紅、紫色，跟公園內的遊樂設施的顏色一樣。讓上公廁這件必要之惡，變成遊樂。

坂倉武之助的作品，是在西原一丁目公園的「燈籠廁所」。跟「透明廁所」一樣，也用玻璃材質。晚上大放光明，像燈籠般照亮公園。牆面和鏡子的綠色玻璃上印有樹的圖案，月光下上公廁，可以看到樹影婆娑。顯然大師知道大家上廁所時都無聊到滑手機 ，於是提供另一種娛樂。

伊東豊雄的作品，則是「蘑菇廁所」。三個圓柱結構，像是附近森林中長出的蘑菇。屋頂刻意高過牆壁，讓空氣和光線能夠流進。伊東豊雄說自己雖是男性，也不喜歡用公廁。因為他了解我們都討厭公廁的陰暗和怪味。

奧運精神是什麼？國際奧委會的官網說是「互相了解，促進友誼、團結，和公平…教育年輕人藉由這樣的運動方式，打造一個和平、更好的世界。」

「互相了解」很困難，因為人性通常期待別人多了解、配合自己，而自己不需要了解、配合別人。從這角度來說，這些公廁深具「奧運精神」，因為它們深刻了解到使用者的需求。奧運競技場上的金牌，彰顯了人類身心最好的表現。競技場外的公廁，則滿足了人類身心最基本的需求。要打造和平、更好的世界，兩者缺一不可。

（作者是作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人／取自聯合報名人堂專欄）