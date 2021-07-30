迷你版東奧...田中達也讓吐司變體操墊 冰淇淋成聖火

田中達也的微型攝影也跟上東京奧運的腳步。圖／取自IG

東京奧運 正如火如荼進行中，在IG擁300萬粉絲的日本 微型攝影 師田中達也（Tatsuya Tanaka）也以奧運為主題，創作出微物小世界，取材來自生活中的小物，無窮的創意令人驚喜，吐司變成體操運動場，冰淇淋成了聖火火炬，在激動、緊張的賽事中，提供一點喘息的藝術小空間。

田中達也表示，從微小的視點看待日常事物，將會產生許多有趣的想法；只要換個角度與視角，轉換自身的視野、思考，所有在眼前、手中的物件都有不一樣的詮釋。1981年出生的田中達也，自2011年4月20日開始，就以如同寫日記的方式，在IG發表他的「微型日曆（Miniature Miniature Calendar）」，從不間斷地持續更新，目前粉絲已超過300萬人。

田中達也說，每日從創作、進行平面攝影、剪接製作過程影片到上傳，大約需要5個小時，而花椰菜是他創作的起點，自從發現花椰菜宛如森林之後，他開始在物品上看見擬物創作的可能性，2019年與日本橋高島屋合作開幕影片，更是讓人看得驚喜連連、相當療癒；擅長從季節感、共通性或特定節日之中發揮的田中達也，也跟上東京奧運熱，發表了系列新作。