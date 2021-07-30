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估值1億美元 斯里蘭卡鑿井挖到世界最大星光藍寶石簇

編譯周辰陽／即時報導
世界最大的星光藍寶石簇已在斯里蘭卡拉特納普勒的一處住家後院被人發現，但有專家指出，就算它本身擁有很高的克拉價格，並不代表裡面的所有石頭可能會是高級品。資料照片。路透
世界最大的星光藍寶石簇已在斯里蘭卡拉特納普勒的一處住家後院被人發現，但有專家指出，就算它本身擁有很高的克拉價格，並不代表裡面的所有石頭可能會是高級品。資料照片。路透

斯里蘭卡當局日前宣布，世界最大的星光藍寶石簇（Star Sapphire Cluster）已在一處後院被人發現，而且此事純屬「意外」。

BBC與當地媒體報導，這一個星光藍寶石簇長近1公尺，寬約71公分，重達510公斤或250萬克拉，並被命名為「機緣藍寶」（Serendipity Sapphire）。

所有人加馬格（Gamage）表示，這是鑿井工人們在他位於「寶石之城」拉特納普勒（Ratnapura）的家中找到的，「正在挖井的人警告我們，說是有一些罕見的石頭，我們之後就偶然發現這一個巨大的標本」。

加馬格是一位第三代的寶石商人，出於安全顧慮而不願透露全名或下落。據報他將發現通報當局，又花費超過一年時間清掉泥濘與其他雜質後，才進行分析與認證。據他指出，有些石頭就在清理期間脫落，事後發現是高品質的星光藍寶石。

知名寶石學者索伊薩博士（Dr Gamini Zoysa）告訴BBC，「我以前從來沒有見過如此大的一個標本，有可能是在約4億年前形成的」。

儘管加馬格的星光藍寶石簇尚未經獨立國際專家分析與驗證，在國際市場的價值據報已推估高達1億美元，因新冠疫情受創的斯里蘭卡寶石業界就希望藉此吸引國家買家與專家，但有專家指出，就算它本身擁有很高的克拉價格，並不代表裡面的所有石頭可能會是高級品。

斯里蘭卡當局日前宣布，世界最大的星光藍寶石簇已在一處後院被人發現，而且此事純屬「...
斯里蘭卡當局日前宣布，世界最大的星光藍寶石簇已在一處後院被人發現，而且此事純屬「意外」。畫面翻攝：Twitter/transconlk

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