我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

太空驚魂 俄實驗艙推進器誤開「一度推斜」國際太空站

編譯張君堯／綜合報導
據美國太空總署控制員稱，國際太空站29日發生一種不尋常且具有潛在危險的情況，因為新對接的俄羅斯科學號多功能實驗艙無意中啟動推進器，導致與太空站「拔河」並短暫地將其推離位置。（歐新社）
據美國太空總署控制員稱，國際太空站29日發生一種不尋常且具有潛在危險的情況，因為新對接的俄羅斯科學號多功能實驗艙無意中啟動推進器，導致與太空站「拔河」並短暫地將其推離位置。（歐新社）

據美國太空總署（NASA）控制員稱，國際太空站29日發生一種不尋常且具有潛在危險的情況，因為新對接的俄羅斯科學號（Nauka）多功能實驗艙無意中啟動推進器，導致與太空站「拔河」並短暫地將其推離位置。

俄羅斯科學號是俄羅斯航天局上周發射到國際太空站的一個延遲多年的多功能實驗艙，卻意外在28日早上與國際太空站對接後無意啟動推進器。

NASA官員宣布這是「太空飛行器緊急情況」，因為太空站傾斜了近一個小時，並且地面控制員失去與目前在國際太空站的7名宇航員的聯繫、這段緊張期持續了11分鐘。NASA和俄羅斯航天公司（Roscosmos）之間的聯合調查正在進行中。

美國NASA國際太空站計畫負責人蒙塔爾巴諾（Joel Montalbano）堅稱，太空人們從未處於危險之中，也沒有注意到國際太空站有任何損壞。然而，位於德州休士頓的NASA任務控制中心曾一度要求他們向太空站的窗戶外面看，看是否能發現任何碎片或損壞。

美國NASA表示，此舉使「國際太空站團隊有時間繼續檢查新抵達的俄羅斯科學號多功能實驗艙，並確保該站為未來任務的到來做好準備」，官方也很快淡化了事件的嚴重性，將其描述為「非常刺激的時刻」和「動態事件」。蒙塔爾巴諾也強調「直到您用盡所有應急計畫，才會開始擔心，而今天我們遠遠沒到那個地步」。

蒙塔爾巴諾也坦承在太空站進入軌道的20年內，推進器的意外啟動只發生「3到4次」。

歐巴馬執政時期的NASA前副局長加弗（Lori Garver）將這一事件描述為「提醒我們對俄羅斯合作夥伴的能力缺乏洞察力是一種無法控制的風險」。

太空人 NASA 俄羅斯

上一則

7月30日星座運勢 雙魚多與人互動 巨蟹很有衝勁

下一則

女神亞曼達塞佛瑞加持 積家Reverso腕表 雙面動人

延伸閱讀

貝佐斯減價20億 搶NASA登月案

貝佐斯減價20億 搶NASA登月案
跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球

跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球
布蘭森、貝佐斯沒資格稱太空人？ 因為 FAA修改定義

布蘭森、貝佐斯沒資格稱太空人？ 因為 FAA修改定義
「太空人」定義緊縮 布蘭森貝佐斯 恐難稱太空人

「太空人」定義緊縮 布蘭森貝佐斯 恐難稱太空人

熱門新聞

裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21
廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。取材自台大記者會

新冠可透過氣溶膠傳播 密閉空間社交距離+隔板全無效

2021-07-23 05:24
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）

中國空手道「仙氣女神」龔莉 長相神似石原聰美暴紅

2021-07-25 21:15

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一