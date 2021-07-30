太空驚魂 俄實驗艙推進器誤開「一度推斜」國際太空站

據美國太空總署控制員稱，國際太空站29日發生一種不尋常且具有潛在危險的情況，因為新對接的俄羅斯科學號多功能實驗艙無意中啟動推進器，導致與太空站「拔河」並短暫地將其推離位置。（歐新社）

據美國太空總署（NASA ）控制員稱，國際太空站29日發生一種不尋常且具有潛在危險的情況，因為新對接的俄羅斯 科學號（Nauka）多功能實驗艙無意中啟動推進器，導致與太空站「拔河」並短暫地將其推離位置。

俄羅斯科學號是俄羅斯航天局上周發射到國際太空站的一個延遲多年的多功能實驗艙，卻意外在28日早上與國際太空站對接後無意啟動推進器。

NASA官員宣布這是「太空飛行器緊急情況」，因為太空站傾斜了近一個小時，並且地面控制員失去與目前在國際太空站的7名宇航員的聯繫、這段緊張期持續了11分鐘。NASA和俄羅斯航天公司（Roscosmos）之間的聯合調查正在進行中。

美國NASA國際太空站計畫負責人蒙塔爾巴諾（Joel Montalbano）堅稱，太空人 們從未處於危險之中，也沒有注意到國際太空站有任何損壞。然而，位於德州休士頓的NASA任務控制中心曾一度要求他們向太空站的窗戶外面看，看是否能發現任何碎片或損壞。

美國NASA表示，此舉使「國際太空站團隊有時間繼續檢查新抵達的俄羅斯科學號多功能實驗艙，並確保該站為未來任務的到來做好準備」，官方也很快淡化了事件的嚴重性，將其描述為「非常刺激的時刻」和「動態事件」。蒙塔爾巴諾也強調「直到您用盡所有應急計畫，才會開始擔心，而今天我們遠遠沒到那個地步」。

蒙塔爾巴諾也坦承在太空站進入軌道的20年內，推進器的意外啟動只發生「3到4次」。

歐巴馬執政時期的NASA前副局長加弗（Lori Garver）將這一事件描述為「提醒我們對俄羅斯合作夥伴的能力缺乏洞察力是一種無法控制的風險」。