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暖化警訊 格陵蘭單日融冰能讓「佛州淹水5公分」

編譯張君堯／綜合報導
隨著北極氣溫飆升，格陵蘭島正在經歷「今年最嚴重的融化」，光是27日單日融化的冰量就足以讓整個佛羅里達州「浸泡」在兩英寸（約5.08公分）深的水中。（美聯社）
隨著北極氣溫飆升，格陵蘭島正在經歷「今年最嚴重的融化」，光是27日單日融化的冰量就足以讓整個佛羅里達州「浸泡」在兩英寸（約5.08公分）深的水中。（美聯社）

隨著北極氣溫飆升，格陵蘭島正在經歷「今年最嚴重的融化」，光是27日單日融化的冰量就足以讓整個佛羅里達州「浸泡」在兩英寸（約5.08公分）深的水中。

根據丹麥氣象研究所的數據顯示，格陵蘭島27日失去超過85億噸的地表質量，自25日以來更減少多達184億噸。雖然本周的總冰損失量不像2019年的那樣極端，但今年融化的冰蓋面積更大，同時這也是過去10年該大陸第三次發生極端融化，在此期間，融化範圍比1970年代「更深入內陸」。

科羅拉多大學國家冰雪數據中心的高級研究科學家史坎伯（Ted Scambos）接受CNN採訪時表示「這是一次嚴重的融化，27日格陵蘭島東半部從北端一直到南端的大部分地區都融化了，這很不尋常」。

隨著人類造成的氣候變化使地球變暖，冰損失迅速增加。最近發表在「冰凍圈」（Cryosphere）雜誌上的一項研究，自1990年代中期以來，地球已經損失驚人的28兆噸冰，其中很大一部分來自北極，包括格陵蘭冰蓋。儘管格陵蘭島目前的冰川融化並未創下紀錄，但這些事件發生的幅度清楚地表明氣候變化如何創造更多的融化期。

科學家表示，氣候變化加速的趨勢非常明顯，除非得到遏制，否則此類極端事件將繼續更頻繁地發生。

冰川 佛羅里達州

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