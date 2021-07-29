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罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除

記者蕭羽耘／台北報導
「生命癌殤」一作是攝影師王怡霖的母親，接受癌症手術後兩周所拍攝。圖／王怡霖提供
「生命癌殤」一作是攝影師王怡霖的母親，接受癌症手術後兩周所拍攝。圖／王怡霖提供

身為攝影師及街頭藝術家的王怡霖，從小就對攝影十分著迷，對人物攝影更是情有獨鍾，運用鏡頭記錄生活中的每個片刻。攝影在王母3年前不幸確診乳癌過程中，也同時記錄了病程，王怡霖用最自然的底片表現，讓切除乳房成為生命的一部分，沒有自卑感作祟，捕捉母親勇敢抗癌的時刻。

衛生所巡迴車3年前揪出媽媽罹癌，王怡霖告訴記者，發現乳癌第二期那年媽媽70歲，醫師怕癌細胞不斷擴散，因此很快做出切除乳房的決定。

「一般聽到確診癌症，許多人情緒都會潰堤，但我媽媽連一滴淚都沒掉過。」王怡霖說，媽媽從事護理師退休，或許對疾病都有一定的知識背景，一直以來按照醫師囑咐接受治療，也沒多說些什麼，一切就是很坦然。

擅長攝影的王怡霖也將媽媽的抗癌歷程，用影像記錄下來。「生命癌殤」一作是在王媽媽接受癌症手術後兩周所拍攝，運用底片相機，照片呈現黑白色系，王母赤裸上半身，眼神凝視遠方，還可看見術後尚未拆封的一排膠帶。

對於年長者而言，這樣的尺度或許太前衛，但王怡霖說，事前有問過媽媽的意見，也跟她溝通會如何拍攝，「對於我的創作媽媽都很支持。」一共拍了36張照片，這張最自然、放鬆。

「生命癌殤」一作投稿，癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦的第八屆「捕捉希望」比賽，一舉奪下親友組第一名的佳績。

「時光抓不住，希望記錄當下，才不會有遺憾。」王怡霖說，自己是個情緒豐富的人，透過鏡頭下的人生百態，她希望自己的作品可讓更多癌友知曉，勇敢面對、不逃避解決問題，也能像她們母女一樣正向地面對抗癌旅程；面對生命無常，只能更用力活在當下，用快樂的心去面對未知挑戰，盼大家不要放棄任何希望。

攝影 癌症 癌細胞

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