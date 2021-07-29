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以為他45年前墜機身亡 奇蹟「活著」與家人團聚

聯合新聞網／綜合報導
男子45年前沒搭上失事班機卻沒通知家人，家人都以為他當時喪命。（印度時報影片截圖）
男子45年前沒搭上失事班機卻沒通知家人，家人都以為他當時喪命。（印度時報影片截圖）

印度70歲男性通加爾（Sajid Thungal）45年前因故沒搭上一架失事班機，但事後沒有聯繫家人，家人這些年來始終以為他已喪命，直到本周終於團聚。

通加爾表示他47年前遠走他鄉討生活，但工作並不順遂：「我本來想在海灣國家發達致富，無奈事與願違。我覺得自己很失敗，沒有臉聯繫家人。後來我又想在孟買做點事再聯繫所有人。但這也沒有發生。就這樣45年過去了…」

通加爾的朋友2年前發現他，當時他的狀況很糟糕還住進收容所。經營收容所的牧師輾轉聯繫到通加爾家鄉清真寺的教職人員，對方竟認識通加爾的家人。

牧師指出通加爾的家人聽到他還活著的消息都非常震驚。通加爾的父親很久以前就去世了，而他的母親已經91歲了。通加爾稍後與家人視頻通話，情緒激動幾乎無法言語。

通加爾說：「我想回家。若不是這裡的人照顧我，我可能早就死了而不能與家人團聚。」

通加爾的兄弟坤朱（Mohammed Kunju）28日抵達孟買接他回家。坤朱提到家人們從未忘記通加爾，之前甚至還到阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比找他。坤朱說：「我到處給人看他的照片，但沒人知道他。現在他終於回家了，我們不會讓他離開我們的視線。」

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