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擊斃亡命之徒「比利小子」槍支拍賣 起標價200萬元

編譯柯立偉／綜合28日電
擊斃西部開發史上最惡名昭彰的亡命之徒比利小子的一把左輪手槍將拍賣，起標價為200萬元，預估最終售價可達300萬元左右。(CNN有線電視新聞台截圖)
擊斃西部開發史上最惡名昭彰的亡命之徒比利小子的一把左輪手槍將拍賣，起標價為200萬元，預估最終售價可達300萬元左右。(CNN有線電視新聞台截圖)

擊斃西部開發史上最惡名昭彰的亡命之徒、本名麥卡提(Henry McCarty)的比利小子(Billy the Kid)的一把左輪手槍，將由邦瀚斯(Bonhams)國際拍賣公司於8月27日在洛杉磯競標拍賣，起標價為200萬元，各界預估最終售價約落在300萬元左右。

比利小子可以說是美國西部開發歷史上最傳奇人物之一，據傳他背負八條人命，在警長加瑞特(Pat Garrett)於1881年7月14日在新墨西哥州一處民宅中，以這把8月將拍賣的手槍擊斃他之前，已逃亡三個月之久。

據邦瀚斯公司專家凱薩琳．威廉森(Catherine Williamson)表示，這把槍是加瑞特警長於逮捕比利小子的同夥時繳獲的；因此這把左輪手槍與「比利幫」的兩個亡命之徒也有關係。

而在美國的大眾文化中，比利小子的故事經過多年傳承已漸漸變成傳奇故事。加瑞特警長所著「比利小子的死與其真實人生」(The Authentic Life and Death of Billy the Kid，暫譯)，可以說是關於比利小子一生的第一手資料，雖然被批評有美化比利小子的嫌疑，但已是目前最接近真實的史料。

威廉森總結加瑞特書中關於比利小子的敘述後，表示加瑞特警長認為「比利小子是個很有魅力的人，他幽默風趣，是那種你會喜歡見到的人」。

關於比利小子的相關傳言太多，威廉森指出，關於比利小子較出名的傳聞有兩個，其一是比利小子曾在法庭上公然嗆法官「下地獄」，其二是他與槍殺他的加瑞特警長是朋友關係。

這些傳言，都讓這個美國史上頭號通緝犯的人生增添幾分神秘色彩，也讓關於他的遺物，在百年之後的現代，身價能夠水漲船高。例如2008年，邦瀚斯拍賣公司就曾以6萬4350元的價格拍賣出比利小子的手槍。

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