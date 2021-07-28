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沒人要的任天堂舊遊戲卡帶 競標價竟高達3萬元

編譯林梅婕／綜合28日電
非營利慈善組織Goodwill在賓州漢諾瓦的分部最近收到捐贈的27組任天堂舊式遊戲卡帶，放上網拍賣後，競標價竟高達3萬元，讓Goodwill工作人員又驚又喜。(取材自推特)
非營利慈善組織Goodwill在賓州漢諾瓦的分部最近收到捐贈的27組任天堂舊式遊戲卡帶，放上網拍賣後，競標價竟高達3萬元，讓Goodwill工作人員又驚又喜。(取材自推特)

非營利慈善組織Goodwill在賓州漢諾瓦(Hanover)的分部最近收到不明人士捐贈的27組任天堂舊式的遊戲卡帶，該組織將商品放上網拍賣後，競標價竟高達3萬元，讓Goodwill工作人員又驚又喜。

許多人平時都會將家中長年沒有再持續使用的東西整理過後丟掉、或是捐贈給慈善機構，但你可能就這麽樣地把3萬元給捐掉了；賓州Goodwill的一名捐贈處代表妮可·賈西亞(Nichole Garcia)平時負責將民眾捐贈的物資進行分類，挑出有價值的東西再放到全美最大的非營利拍賣網站shopgoodwill.com上拍賣。

身為任天堂遊戲迷的賈西亞立刻在這堆物資中認出這是一組全新的任天堂遊戲機，還附上其他未拆封的遊戲卡帶，包括潛龍諜影系列(Metal Gear)、未來虛擬世界遊戲Low G Man、棒球遊戲Bad News Baseball、以及太空遊戲Gyruss等。

「我的姐夫正是專門販售收藏品的，他知道任天堂遊戲有多值錢，所以當我看到這些東西時，我想應該是有點意思。」賈西亞說：「他告訴我這些東西可以賣超過1萬元，但我萬萬沒想到最後竟然比他預估的價格高出三倍，誰能猜得到？」

Goodwill賓州分部的聲明指出，該組遊戲卡帶最終的成交價是3萬2元，包含27組遊戲卡帶和遊戲機650元；工作人員一開始先以9.99元起標，沒想到多達143人參加競標，最後竟以該組織歷來最高的競標價成功售出，甚至超過商品原始售價的好幾倍。

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