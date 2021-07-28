紐約大都會歌劇院將要求所有演出者與觀眾打疫苗

紐約大都會歌劇院擁有逾3000名員工，是美國最大的表演藝術組織。取材自維基百科

接種疫苗 是否應強制實施已成為美國 的一個話題，紐約大都會歌劇院今天宣布，在即將到來的演出季將規定，觀眾和演出人員都必須完整接種過疫苗。

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）宣布，所有觀眾、工作人員以及管弦樂團和合唱團成員皆須出示Covid-19疫苗接種證明，才能參加2021-22演出季的表演。

這個聲名卓著的藝文機構在發給贊助人的電子郵件中表示：「本院院內人士都將是完整接種過疫苗。」至於目前尚不具備接種資格的12歲以下兒童，不論陪同成人是否已接種疫苗，一律不得進入大都會歌劇院。

由於感染Delta變異株病毒的病例不斷增加令人憂慮，美國有些地區即將強制接種疫苗。

加州與紐約市 26日宣布，公務部門人員必須接種疫苗，否則就必須每週接受病毒篩檢。

美國退伍軍人事務部（US Department of Veterans Affairs）本週宣布，將要求超過10萬名醫療照護人員接種Covid-19疫苗，成為美國第一個強制執行接種規定的聯邦機構。

紐約官員今天表示，8月21日在中央公園舉辦的慶祝解封音樂會，也須提供疫苗接種證明方可入場。

預定9月全面回歸的百老匯，目前尚未要求所有觀眾施打疫苗，但已有2個節目宣布，僅允許接種過疫苗的觀眾入場。

紐約大都會歌劇院擁有逾3000名員工，是美國最大的表演藝術組織。自去年3月紐約爆發疫情以來，它一直處於關閉狀態，可望於9月底重新開放。