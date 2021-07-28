我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

紐約大都會歌劇院將要求所有演出者與觀眾打疫苗

中央社／紐約市27日綜合外電報導
紐約大都會歌劇院擁有逾3000名員工，是美國最大的表演藝術組織。取材自維基百科
紐約大都會歌劇院擁有逾3000名員工，是美國最大的表演藝術組織。取材自維基百科

接種疫苗是否應強制實施已成為美國的一個話題，紐約大都會歌劇院今天宣布，在即將到來的演出季將規定，觀眾和演出人員都必須完整接種過疫苗。

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）宣布，所有觀眾、工作人員以及管弦樂團和合唱團成員皆須出示Covid-19疫苗接種證明，才能參加2021-22演出季的表演。

這個聲名卓著的藝文機構在發給贊助人的電子郵件中表示：「本院院內人士都將是完整接種過疫苗。」至於目前尚不具備接種資格的12歲以下兒童，不論陪同成人是否已接種疫苗，一律不得進入大都會歌劇院。

由於感染Delta變異株病毒的病例不斷增加令人憂慮，美國有些地區即將強制接種疫苗。

加州與紐約市26日宣布，公務部門人員必須接種疫苗，否則就必須每週接受病毒篩檢。

美國退伍軍人事務部（US Department of Veterans Affairs）本週宣布，將要求超過10萬名醫療照護人員接種Covid-19疫苗，成為美國第一個強制執行接種規定的聯邦機構。

紐約官員今天表示，8月21日在中央公園舉辦的慶祝解封音樂會，也須提供疫苗接種證明方可入場。

預定9月全面回歸的百老匯，目前尚未要求所有觀眾施打疫苗，但已有2個節目宣布，僅允許接種過疫苗的觀眾入場。

紐約大都會歌劇院擁有逾3000名員工，是美國最大的表演藝術組織。自去年3月紐約爆發疫情以來，它一直處於關閉狀態，可望於9月底重新開放。

疫苗 紐約市 美國

上一則

化療掉髮夫妻相擁而泣 癌友憶：先生第一次替我吹頭髮

下一則

東奧／德選手上場前遭教練賞巴掌 特殊儀式引關注

延伸閱讀

刺胳針：AZ新冠疫苗第二劑 不會增加血栓風險

刺胳針：AZ新冠疫苗第二劑 不會增加血栓風險
Delta病毒肆虐 拜登擬強制聯邦公務員打疫苗

Delta病毒肆虐 拜登擬強制聯邦公務員打疫苗
一手拿國際捐助 一手買高端援外 藍批外交部淪高端行銷

一手拿國際捐助 一手買高端援外 藍批外交部淪高端行銷
高端疫苗登記意願低 改選AZ短期打不到

高端疫苗登記意願低 改選AZ短期打不到

熱門新聞

波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

2021-07-22 01:32
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21

超人氣

更多 >
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國