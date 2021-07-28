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我看了什麼？女子曲棍球賽居然有蟑螂「5秒特寫」

記者賴錦宏／即時報導
蟑螂闖進了東京奧運，導播還給了這隻蟑螂5秒特寫。（取材自微博）
蟑螂闖進了東京奧運，導播還給了這隻蟑螂5秒特寫。（取材自微博）

中國《觀察者網》報導，7月26日，蟑螂闖進了東京奧運會。轉播的導播，還給了這隻蟑螂5秒鐘特寫。26日晚，東京奧運會曲棍球女子分組預選賽在大井曲棍球競技場進行，比賽進行到第四節時，導播鏡頭一切，全球觀眾愣是看大型蟑螂爬行看了整整5秒，「小強」最後還來了個驀然回首，「恐蟑」患者當場「自閉」。

報導稱，當地時間26日19時，東京奧運會曲棍球女子分組預選賽小組賽B組比賽在東京大井曲棍球場南場地舉行，阿根廷對陣西班牙。比賽前三節，雙方隊伍均未能破門、僵持不下；第四節，阿根廷隊連進三球，以3:0拿下了這場比賽。

但比賽轉播中的一個小插曲，把不少觀眾看呆了。當第四節還剩5分20秒時，雙方隊員在場地邊的一個爭搶動作引起裁判吹哨，趁著這個間隙，導播把鏡頭直接切向了一隻在場邊爬行的蟑螂，且特寫鏡頭長達5秒。

大井曲棍球競技場位於日本東京大井碼頭中央海濱公園，是一處開放式場館。據朝日新聞2019年8月報導，為了舉辦東京奧運會，東京都政府花費48億日元將第一球技場和第二球技場改建成現在的奧運會場地。

有自稱在該場館當志願者的網友評論稱，「看到好幾隻了，那地方晚上蟲特別多」。

公開資料顯示，奧林匹克廣播服務公司（OBS）一直負責奧運會的拍攝和轉播服務，該公司由國際奧委會於2001年成立。

據路透報導，當地時間7月26日，OBS首席執行官Yiannis Exarchos表示，本屆東京奧運會，OBS只會聚焦運動員的競技表現，避免突出運動員的穿著和身體部位，以避免性別刻板印象。

但沒想到，迴避了運動員身體特寫的OBS，把鏡頭盯向了蟑螂。有中國網友調侃，這是東京奧運會，不必大驚小怪。畢竟，日本還有將蟑螂擬人化的漫畫和同名動畫《蟑螂娘》（Cockroach Girls）。

還有中國網友猜測：「難道攝像師平時拍昆蟲，當天臨時代班？不會是想用小強拍創意鏡頭吧……」、「不戴口罩就這麼上了奧運賽場，南方蟑螂表示擔心」、「外國觀眾也一臉問號：日本比賽場地也有大蟑螂！」

東京奧運 中國 日本

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