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「神奇泡泡裝置」從佛州走到紐約？極限運動員不氣餒

編譯張君堯／即時報導
極限運動員、外號「Reza」的貝盧奇計畫在接下來的三四個星期內，憑藉一艘倉鼠輪狀的船從佛羅里達「步行」到紐約，他更將這個交通工具稱為「泡泡」。(取材自推特)
極限運動員、外號「Reza」的貝盧奇計畫在接下來的三四個星期內，憑藉一艘倉鼠輪狀的船從佛羅里達「步行」到紐約，他更將這個交通工具稱為「泡泡」。(取材自推特)

極限運動員、外號「Reza」的貝盧奇（Ray Baluchi）計畫在接下來的三四個星期內，憑藉一艘倉鼠輪狀的船從佛羅里達「步行」到紐約，他更將這個交通工具稱為「泡泡」。

CNN報導，貝盧奇的首次嘗試因設備問題、迫使他在不到一天後放棄，他隨後從佛羅里達州棕櫚海岸上岸，當下讓海灘遊客對這名來自海上的「不速之客」感到驚訝和震驚。

弗拉格勒縣警長辦公室24日在Facebook上發布了照片，並表示當天早上接到關於一艘「擱淺船隻」的報案電話，其中將這艘船描述為「帶有封閉浮標的金屬框架，通過運行手動供電」，而這正是貝盧奇的「泡泡」。

貝盧奇表示，他23日從聖奧古斯丁出發，計畫前往墨西哥灣，這將有助於推動他沿著東海岸到達紐約，但是才出發不到一天後貝盧奇便決定須返回，因為他的追蹤系統出現問題且他丟失了備份裝置，貝盧奇最終只能從出發地以南約22英里的棕櫚海岸海灘上岸。

美國海岸警衛隊發言人在此事件後宣布「已經發布港口命令」，要求貝盧奇支需擁有特定的安全和導航設備、及一艘護航船，並在他再次出發之前提交航行計畫。對此，貝盧奇表示「我的團隊正在努力為我提供一艘船，他們正在努力爭取一些漁業公司，他們想贊助我」。

貝盧奇強調自己寧願在陸上團隊的支持下獨自出航，並稱這個計畫是因為他想為急救慈善機構籌集資金。

貝盧奇先前就有數次「不成功的出航」，當時他試圖在充氣泡泡中兩次從佛羅里達跑到百慕達，最終都逼得海岸警衛隊出動營救。貝盧奇呼籲「有一件事是我想讓人們知道的，如果你失敗了，永遠不要放棄你的夢想」。

目前「泡泡」還在海灘上，貝盧奇計畫在31日將它撿起來進行必要的維修和升級，以便他將來再試一次。

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