我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣100多政要LINE遭駭 鎖定用戶精準 顯非一般駭客

東奧／港女飛魚何詩蓓200米自由泳摘銀 破亞洲紀錄

垃圾桶長蒼蠅怎麼辦？她曝「加鹽」能除害

編譯中心／綜合報導
網友曝「鹽巴」能除垃圾桶裡的蒼蠅。（取材自tiktok）
網友曝「鹽巴」能除垃圾桶裡的蒼蠅。（取材自tiktok）

有些人家中垃圾桶常會出現蒼蠅或小蟲，尤其在夏天這種狀況更讓人不勝其擾。英國一名網友@sisterpledgecleans月初在社群平台分享，只要使用幾乎人人家裡都有的「鹽巴」就能快速除害。

@sisterpledgecleans解釋首先要洗乾淨垃圾桶，再往垃圾桶裡撒大量鹽。鹽會吸收所有漏出來的液體，而蒼蠅和蛆在吃鹽時就會死亡。

影片發布至今已累積超過410萬觀看人次，和超過40萬個贊。

@sisterpledgecleans補充食鹽還有其他用途：「可以灑在地毯上面，殺死跳蚤和蟲卵枯萎，幾個小時後再用吸塵器吸地毯。連續一個月每天都這麼做效果很好！」

@sisterpledgecleans提醒在垃圾桶裡加鹽後，「請避免寵物或野生動物靠近，大量的鹽有毒。」

@sisterpledgecleans

Reply to @xtgallyx  ##recycle ##recycling ##recyclingmatters

♬ Giant - Calvin Harris & Rag'n'Bone Man

社群 英國

上一則

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

下一則

「神奇泡泡裝置」從佛州走到紐約？極限運動員不氣餒

延伸閱讀

庫柏工程清拆回收快速處理廢材

庫柏工程清拆回收快速處理廢材
中國嘉德第30期網絡拍賣會活力上線

中國嘉德第30期網絡拍賣會活力上線
南加內陸中日韓式餐廳 多家衛生差遭停業

南加內陸中日韓式餐廳 多家衛生差遭停業
中國嘉德第30期網路拍賣會22日開拍，24-27日結拍

中國嘉德第30期網路拍賣會22日開拍，24-27日結拍

熱門新聞

波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

2021-07-22 01:32
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束