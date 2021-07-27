垃圾桶長蒼蠅怎麼辦？她曝「加鹽」能除害

網友曝「鹽巴」能除垃圾桶裡的蒼蠅。（取材自tiktok）

有些人家中垃圾桶常會出現蒼蠅或小蟲，尤其在夏天這種狀況更讓人不勝其擾。英國 一名網友@sisterpledgecleans月初在社群 平台分享，只要使用幾乎人人家裡都有的「鹽巴」就能快速除害。

@sisterpledgecleans解釋首先要洗乾淨垃圾桶，再往垃圾桶裡撒大量鹽。鹽會吸收所有漏出來的液體，而蒼蠅和蛆在吃鹽時就會死亡。

影片發布至今已累積超過410萬觀看人次，和超過40萬個贊。

@sisterpledgecleans補充食鹽還有其他用途：「可以灑在地毯上面，殺死跳蚤和蟲卵枯萎，幾個小時後再用吸塵器吸地毯。連續一個月每天都這麼做效果很好！」

@sisterpledgecleans提醒在垃圾桶裡加鹽後，「請避免寵物或野生動物靠近，大量的鹽有毒。」