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東奧／德國體操衣革命鼓舞人心 日本女性盼社會改變

中央社／東京27日綜合外電報導
德國女將穿長褲比體操。 路透
德國女將穿長褲比體操。 路透

德國女子體操隊的長褲緊身衣革命獲日本網友一片叫好，不僅認為德國女子體操隊的表現鼓舞人心，更期盼日本保守社會能有所改變。許多網友站出來，分享受到性別化對待的經歷。

在日本，女學生幾乎都要穿裙子，不少公司至今都要求女性穿高跟鞋。

德國女子體操隊25日在東奧資格賽中身穿紅白緊身衣出賽，下半身是覆蓋大腿，一路延伸到腳踝的緊身褲，希望抵制體操界性化（sexualisation）女性的現象，強調女性可以選擇她們想穿的。

這套服裝在日本社群媒體引起廣泛討論與掌聲，不少女性也站出來，分享她們苦澀的經歷。

網友Yuko在推特上寫道：「我之前也比過韻律體操，當時老是有兩個中年男子在賽場上，在我們抬腿時拍照。高衩緊身衣可能漂亮又實穿，但當有人像這樣濫用時，就應該嚴肅看待。」

日本女學生過去體育課必須穿的緊身小短褲，也讓好幾世代的女性感到困窘。

網友Ste在推特上發聲：「我們曾發起聯署，要求換掉小短褲，改成和男生一樣穿運動短褲，但男老師卻說，女生一定要穿小短褲，絕對要。」

「我們穿一般短褲的請求，對掌管學校的守舊分子來說，完全無法接受。」

儘管小短褲已經成為歷史，日本國、高中的女生制服卻幾乎都被要求穿裙子。有些學校近來開放長褲選項，但即使要求改變與放寬限制的呼聲越來越高，改變的學校還是相當少。

出社會後，女性仍面臨職場服裝規定，包括被要求穿高跟鞋。2年前，結合「鞋子」（kutsu）和「痛苦」（kutsuu）兩字，並呼應＃MeToo運動的＃KuToo運動，在網路如火如荼展開。

許多網友在社群媒體上貼文表示，德國體操選手穿著長褲緊身衣進行翻滾和高低槓演出的英姿，非常鼓舞人心。

網友Kodaiyumebuta在推特上說：「長褲連身衣非常美麗，我很喜歡她們在奧運場上穿著這樣的服裝。我反對社會感官化女性的身體。她們是運動員，並帶給我勇氣。」

日本 德國 社群媒體

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