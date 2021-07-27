東奧／無觀眾入場 各國代表團照樣嗨翻天

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜26日出戰東京奧運桌球混雙項目銅牌戰，總計用38分鐘以直落4之姿搶下銅牌。中華隊加油團場邊緊盯比賽狀況。中央社

2020東京奧運 多數賽事不開放觀眾入場，然而在各大賽場，各國代表團仍賣力揮舞國旗或高喊口號，替自家選手加油，熱情程度讓日媒直呼，這簡直不像在日本 主場。

根據東奧規定，為降低染疫風險，場邊禁止群聚替選手加油。但在高潮迭起的奧運期間，這項禁令非常難執行。

在東京青海都市運動公園的三對三女籃賽期間，露天看台上的蒙古隊教練團猛敲塑膠座椅，替自家選手加油。一名教練表示，他們代表所有不能到場的粉絲，「許多蒙古人住在日本，他們真的很想替我們的選手加油…可惜觀眾無法入場」。

俄羅斯體操選手阿哈伊莫娃（Lilia Akhaimova）也說，她和隊友會盡其所能，彌補現場沒有粉絲的缺憾，「我們會互相加油打氣，在場邊向隊友大喊」。

澳洲女泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）昨日在400公尺自由式決賽擊敗勁敵奪金後，她的教練欣喜若狂，甚至扯下口罩熱舞，畫面在網路瘋傳。

在三對三籃球賽中，每當對手準備罰球，中國 代表團都會拼命揮舞國旗，同時高呼口號。

日本男子桌球隊教練倉嶋洋介（Yosuke Kurashima ）指出，他的隊員已經習慣比賽現場中國代表團震耳欲聾的歡呼聲，「過去我們經常被成千上萬觀眾圍繞，中國球迷的歡呼聲常會淹沒我們這邊，所以我們並不擔心受到對方干擾，反而希望我方的加油聲不要被對方淹沒」。