影／倫敦暴雨淹大水 他家「馬桶變湧泉」髒水蔓延全家

英國首都倫敦 25日遭受暴雨 襲擊,多處地區淹水。一位倫敦市民Orangespiz分享家裡馬桶因豪大雨釀水患的畫面:馬桶不停湧出水,導致整間浴室、外頭走廊跟客廳都成了災區。

網友neilmug提到倫敦排水系統非常陳舊,如果雨下太大,系統無法負荷,「雨水和廢水可能就會一起進入房裡。」網友[email protected]則指出:「人們1980年代後無法減少溫室氣體排放,以致現在承受無限的苦果。各地輪番出現洪水 、大火、或飢荒現象。」

不少網友試著幫原po想解決之道。網友MaticPropaganda問:「你有沒有試著關掉馬桶的水龍頭?」網友Andrew Menino-Barlow提到自己家裡之前也淹水,建議原po「可拿沙袋杜絕水源」。

部分網友不解原po的行為。網友Immortal Machine就說:「房子淹水不是試著善後或離開,而是拿手機錄下來。」網友SaintSticks也驚呼:「你居然赤腳,是不是該穿上雨靴?!你絕對不想知道水裡有什麼....」網友Liban則笑說:「你乾脆硬著頭皮順便洗個澡好了。順便養幾條魚?」

My house is flooding...brooooo so much shit has been ruinedddddd pic.twitter.com/01Zx8aKnJj