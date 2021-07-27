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影／倫敦暴雨淹大水 他家「馬桶變湧泉」髒水蔓延全家

聯合新聞網 / 綜合報導
倫敦居民馬桶也淹水。取材自twitter@Orangespiz
倫敦居民馬桶也淹水。取材自[email protected]

英國首都倫敦25日遭受暴雨襲擊，多處地區淹水。一位倫敦市民Orangespiz分享家裡馬桶因豪大雨釀水患的畫面：馬桶不停湧出水，導致整間浴室、外頭走廊跟客廳都成了災區。

網友neilmug提到倫敦排水系統非常陳舊，如果雨下太大，系統無法負荷，「雨水和廢水可能就會一起進入房裡。」網友[email protected]則指出：「人們1980年代後無法減少溫室氣體排放，以致現在承受無限的苦果。各地輪番出現洪水、大火、或飢荒現象。」

不少網友試著幫原po想解決之道。網友MaticPropaganda問：「你有沒有試著關掉馬桶的水龍頭？」網友Andrew Menino-Barlow提到自己家裡之前也淹水，建議原po「可拿沙袋杜絕水源」。

部分網友不解原po的行為。網友Immortal Machine就說：「房子淹水不是試著善後或離開，而是拿手機錄下來。」網友SaintSticks也驚呼：「你居然赤腳，是不是該穿上雨靴？！你絕對不想知道水裡有什麼....」網友Liban則笑說：「你乾脆硬著頭皮順便洗個澡好了。順便養幾條魚？」

倫敦 洪水 暴雨

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