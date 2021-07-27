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東奧／劉娟今早6時半搶8強門票 美桌球單打最後希望

體育新聞組／綜合報導
美國桌球選手劉娟東京時間27日擊敗對手，進入16強賽。（Getty Images）
美國桌球選手劉娟東京時間27日擊敗對手，進入16強賽。（Getty Images）

東京奧運桌球（乒乓球）個人單打項目淘汰賽27日展開，這項美國從未獲得獎牌的運動中，目前僅剩下36歲的劉娟（Juan Liu）闖進16強賽，這位定居紐約的桌球好手，將在美東時間27日上午6時30分，對上新加坡的選手于夢雨（Yu Mengyu）。

劉娟1985年出生在中國武漢，曾在2001至2006年間效力中國國乒，2011年移民美國，之前因為尚未入籍的關係，錯過了兩次奧運，終於在今年得以披上美國隊戰袍出征東京奧運。

➤➤➤紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

劉娟是排名第68位的種子選手，先後在預賽中以4：1戰勝奈及利亞冠軍奧邵奈克（Olufunke Oshonaike）和西班牙好手多沃拉克（Galia Devorak），26日再以直落四淘汰斯洛伐克名將巴拉佐娃（Barbora Balazova），東京時間27日則以4：2逆轉勝打敗羅馬尼亞好手斯佐科斯（Bernadette Szocs），挺進16強賽。

新加坡選手于夢雨是劉娟16強賽的對手。（路透）
新加坡選手于夢雨是劉娟16強賽的對手。（路透）

而劉娟的對手、同樣是從中國移籍的新加坡選手于夢雨，則是擊敗中華台北隊好手鄭怡靜，擠進16強。兩人預計在美東時間27日上午6時30分對決，搶8強門票。

現年31歲的于夢雨已經有兩次奧運經驗，還曾在2012年亞洲桌球錦標賽女團賽事上，接連打敗日本好手石川佳純及中國好手劉詩雯。

美國桌球代表隊其他成員則皆在27日前就止步。張安（Lily Ann Zhang）在32強賽中敗給中華台北隊的陳思雨，另外兩名男子選手也早已出局。

若劉娟能打敗于夢雨進入八強，將是自2008年王晨後，又一位進入桌球女子單打八強的美國選手。

東京奧運 美國 中國

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