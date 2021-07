影／擋不住跳舞魂 美國女泳將熱身大跳南韓女團舞

奧運開辦,各國選手都受到全球矚目,美國游泳 女將 Sierra Schmidt在韓網上成為一大話題,網友發現她在東京奧運 會選拔上熱身時,竟大跳南韓女團的舞蹈,台灣網友轉發影片直呼「超可愛,沒有音樂都能知道她在跳什麼」。

網友在論壇Dcard發文分享Sierra跳舞的影片,直接認出她是在跳TWICE的人氣單曲《Cheer Up》,並表示「美國游泳選手Sierra Schmidt參加6月奧運選拔會在場邊戴著耳機跳舞,沒有音樂都能知道她在跳什麼,真的太可愛了」。

網友留言表示「跳Cheer up的時候中間教練還走過來跟她不知道說什麼,她很冷靜都沒有落拍耶」、「韓網有分享,她的歌單裡幾乎都是女團的歌」、「也太會跳」、「跳得很好欸」、「超可愛哈哈哈完全活在自己世界」、「跳的那麼好,應該比跳舞」、「單純暖身就夠可愛了,還認真到對嘴」。

Sierra Schmidt在今年6月19日也在推特上發文表示,「非常榮幸能在800人的奧運選拔賽中進入決賽,這真的是一次了不起的經驗,如果沒有得到大家支持我無法做到,期待明天晚上的最後一支舞」。

Sierra Schmidt曾於2014年多次獲得全國青少年冠軍,2015年泛美運動會上奪下800米自由泳金牌,據她所言,在賽前跳舞是為了緩解緊張。

Sierra Schmidt danced to BLACKPINK - As If It's Your Last at the US Olympic Swim Trials before the 800m freestyle preliminaries pic.twitter.com/SFPxjgJstL