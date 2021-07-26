我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／斷中國4連霸 英「神童」戴利雙人跳水奪金

東奧／南韓射箭男團衛冕奪金 台灣奪銀平隊史隊佳

影／擋不住跳舞魂 美國女泳將熱身大跳南韓女團舞

體育新聞組／綜合報導
美國游泳女將Sierra Schmidt在賽前大跳韓國女團舞蹈。（取材自推特）
美國游泳女將Sierra Schmidt在賽前大跳韓國女團舞蹈。（取材自推特）

奧運開辦，各國選手都受到全球矚目，美國游泳女將 Sierra Schmidt在韓網上成為一大話題，網友發現她在東京奧運會選拔上熱身時，竟大跳南韓女團的舞蹈，台灣網友轉發影片直呼「超可愛，沒有音樂都能知道她在跳什麼」。

網友在論壇Dcard發文分享Sierra跳舞的影片，直接認出她是在跳TWICE的人氣單曲《Cheer Up》，並表示「美國游泳選手Sierra Schmidt參加6月奧運選拔會在場邊戴著耳機跳舞，沒有音樂都能知道她在跳什麼，真的太可愛了」。

網友留言表示「跳Cheer up的時候中間教練還走過來跟她不知道說什麼，她很冷靜都沒有落拍耶」、「韓網有分享，她的歌單裡幾乎都是女團的歌」、「也太會跳」、「跳得很好欸」、「超可愛哈哈哈完全活在自己世界」、「跳的那麼好，應該比跳舞」、「單純暖身就夠可愛了，還認真到對嘴」。

Sierra Schmidt在今年6月19日也在推特上發文表示，「非常榮幸能在800人的奧運選拔賽中進入決賽，這真的是一次了不起的經驗，如果沒有得到大家支持我無法做到，期待明天晚上的最後一支舞」。

Sierra Schmidt曾於2014年多次獲得全國青少年冠軍，2015年泛美運動會上奪下800米自由泳金牌，據她所言，在賽前跳舞是為了緩解緊張。

東京奧運 美國 游泳

上一則

不是詐騙 英女大生對曖昧對象起疑 一查發現是「王子」

下一則

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

延伸閱讀

東奧／截斷中國4連霸 英昔日「神童」戴利雙人跳水奪金

東奧／截斷中國4連霸 英昔日「神童」戴利雙人跳水奪金
謝鋒：美藉競爭合作對抗障眼法 遏制打壓中國

謝鋒：美藉競爭合作對抗障眼法 遏制打壓中國
奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠
中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

熱門新聞

空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
VALENTINO在官方IG釋出攝影拍攝的#VLogoSignature系列。（取材自Instagram）

全裸等公車？西班牙鮮肌男模脫光「紅字小星星」遮點

2021-07-18 21:35
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

2021-07-22 01:32
廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。取材自台大記者會

新冠可透過氣溶膠傳播 密閉空間社交距離+隔板全無效

2021-07-23 05:24

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國7金超車中國

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國7金超車中國
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調