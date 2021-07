圖輯／倫敦大雨滂沱 街道積水車輛動彈不得

英國 首都倫敦 25日又降下伴隨隆隆雷聲的豪大雨,市區街道多處積水,公車與各型車輛受困其中動彈不得。

中央社引述法新社報導,當地不少網友紛紛上傳強降雨導致倫敦市區積水的影音至社群媒體 ,畫面顯示,倫敦市西南車輛泡水,因雷雨帶籠罩英格蘭東南部上空,預計還會再降豪雨。

London. Weird how there are all of these flooding events around the world, wonder if there's a reason for that. pic.twitter.com/V4TyBdcJ3P