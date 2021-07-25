圖輯／倫敦大雨滂沱 街道積水車輛動彈不得
英國首都倫敦25日又降下伴隨隆隆雷聲的豪大雨，市區街道多處積水，公車與各型車輛受困其中動彈不得。
中央社引述法新社報導，當地不少網友紛紛上傳強降雨導致倫敦市區積水的影音至社群媒體，畫面顯示，倫敦市西南車輛泡水，因雷雨帶籠罩英格蘭東南部上空，預計還會再降豪雨。
London. Weird how there are all of these flooding events around the world, wonder if there's a reason for that. pic.twitter.com/V4TyBdcJ3P— Eoin Higgins (@EoinHiggins_) July 25, 2021
英國氣象局針對倫敦與周邊地區發布「琥珀警報」（amber warning），預報指出，若干地區降雨將高達100毫米，幾乎是7月平均降雨的一倍，呼籲民眾提防雷擊與淹水。
由於三輛雙層巴士卡在鐵路橋下，警方已封鎖位於倫敦西南的皇后鎮路（Queenstown Road）車站附近道路，一名公車駕駛說，因車內進水，乘客得下車步行；倫敦東北郊瓦薩斯托（Walthamstow）也因大雨滂沱，當地汽車駕駛人甚至棄車。
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