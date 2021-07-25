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偽善還真心？老牌香菸公司執行長：10年內應全面禁菸

編譯張君堯／綜合報導
「菲利普莫里斯國際公司」的首席執行長近日呼籲英國政府在十年內禁止香菸，縱使此舉將使其自家品牌「萬寶龍」香菸受到影響。(美聯社)
「菲利普莫里斯國際公司」的首席執行長近日呼籲英國政府在十年內禁止香菸，縱使此舉將使其自家品牌「萬寶龍」香菸受到影響。(美聯社)

菸草業者「菲利普莫里斯國際公司」（Philip Morris International）的首席執行長近日呼籲英國政府在十年內禁止香菸，縱使此舉將使其自家品牌「萬寶龍」（Marlboro）香菸受到影響。

「菲利普莫里斯國際公司」執行長歐札克（Jacek Olczak）表示，該公司可以「看到沒有香菸的世界，實際上它（禁止香菸）發生得越早、對每個人都越好」。歐札克還說「香菸應該像汽油車一樣被對待，從2030年開始禁止銷售」。

歐札克指出，政府的相關行動將結束吸菸者的困境，其中一些人仍然認為「替代品比香菸更糟糕，只要從現在開始為他們提供替代品選擇，以及正確監管和訊息，10年後在某些國家就有機會可以一勞永逸地解決問題」。「菲利普莫里斯國際公司」最近表示，它希望其一半的營業額來自非吸菸產品，因為它想轉變為一家「醫療保健公司」，希望通過「逐步淘汰香菸」、「使世界不吸菸」作為新使命。

儘管如此，該公司在以10億英鎊收購一家生產哮喘吸入器的英國製藥公司「Vectura」後，遭到反吸菸運動人士的抨擊，他們指責其虛偽。抗議人士認為，菸草公司將自己定位為無菸世界解決方案的一部分，同時繼續積極銷售和推廣致命香菸。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，包括二手菸在內的吸菸每年導致大約800萬人死亡。菸草公司一直轉向發展「香菸替代品」、如電子菸。

英國 WHO

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