我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最大野火延燒 新一波熱浪恐衝擊千百萬人

夢想生計畫被裁定違法 衝擊數萬名年輕移民

中國空手道「仙氣女神」龔莉 長相神似石原聰美暴紅

中國新聞組／北京26日電
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）

東京奧運會7月23日開幕，中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，不乏令人眼前一亮的美女選手，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而暴紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。

石原聰美是好多人心中的女神。（取材自Instagram）
石原聰美是好多人心中的女神。（取材自Instagram）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）

香港01報導，今年22歲的龔莉出生於福建寧德市，小學二年級時加入學校跆拳俱樂部。2016年，東京奧運新增空手道項目，當時正練習跆拳道的龔莉被北京體育大學教練看中，她以為要加入跆拳道代表隊，但赴北京後才發現自己要參加空手道比賽，一度覺得被騙。不過，她看完一場實戰訓練後，立即被空手道吸引，開始有興趣。

龔莉加入學校跆拳俱樂部前，曾在校外學習兩年武術。由於有武術與跆拳道的根基，加上她在賽場上有高昂戰鬥力，因此龔莉練習了五年的空手道已進步神速。

據報導，2018年9月，龔莉參加國際比賽時被打到肘關節脫臼，但她仍然堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍。2019年，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽奪得銀牌；2020年3月，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站摘下金牌，最終只花一年多時間就躍居世界第三。

今年5月，在奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽里斯本站冠軍後，龔莉世界排名升至第二，獲得東京奧運會參賽資格。龔莉曾稱，自己的目標是想要站在最高的領獎台上，「雖然比賽這個東西是沒有辦法把控的，但我會全力以赴，其他啥都不想了，全力以赴幹吧」。

報導說，空手道隊主教練管健民曾評價稱，龔莉有非常強的求勝欲望，非常刻苦和努力，善於表現自己，而且執行力非常強。她在東京奧運會空手道賽場上，將展現出青年運動員的風采。

龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）
龔莉被網友稱為是翻版「石原聰美」。（取材自微博）

東京奧運 北京 中國

上一則

女性接種疫苗經期紊亂 婦產科醫師：暫時免疫反應

下一則

偽善還真心？老牌香菸公司執行長：10年內應全面禁菸

延伸閱讀

東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望

東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望
奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽
「看不懂東奧開幕式」成中國熱議話題 台灣也被波及

「看不懂東奧開幕式」成中國熱議話題 台灣也被波及
先車禍後得新冠 羽球名將桃田賢斗盼在奧運「轉運」

先車禍後得新冠 羽球名將桃田賢斗盼在奧運「轉運」

熱門新聞

空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
VALENTINO在官方IG釋出攝影拍攝的#VLogoSignature系列。（取材自Instagram）

全裸等公車？西班牙鮮肌男模脫光「紅字小星星」遮點

2021-07-18 21:35
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

2021-07-22 01:32
廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。取材自台大記者會

新冠可透過氣溶膠傳播 密閉空間社交距離+隔板全無效

2021-07-23 05:24

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金領跑 美國排第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金領跑 美國排第三
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？
暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租

暑期報復性旅遊害慘遊客 買了機票卻發現當地無車可租