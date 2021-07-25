日本新創公司推3D列印蓋房 2.7萬元24小時完工

日本一間新創公司正計畫用3D列印技術，實現300萬日圓、24小時就能建造完成的下世代住宅。(取自www.misawa.house)

日本 一間新創公司正計畫用3D列印 技術，實現300萬日圓、24小時就能建造完成的下世代住宅。這間公司計畫在2022年先從微型房屋開始試賣，屆時日本市場反應受到關注。

日本產經新聞報導，這間新創公司營運長（COO）飯田國大強調利用3D列印技術建造下世代住宅的意義說：「如果房子只要300萬日圓（約2.7萬美元），不少人能在5年左右付清；我們希望實現減輕房貸負擔、能更加自由換屋的生活。」

利用3D列印技術可以建造房屋外牆、地板及天花板等部分，再透過人工進行連接天然瓦斯、電力等內裝工程。這樣的技術在歐美等地正在實現，並非停留在夢想階段。

飯田說，以建造建地30坪左右的房子來說，「大約24小時就能蓋好」。

這間新創公司計畫2022年以非屬建築基準法適用對象的樓地板未滿10平方公尺（約3坪大小）建物，作為別墅等用途先行販售。

飯田說，為了能建造建築基準法所規範的30坪規模建物，預計2022年取得政府批准，2024年實現針對一般住宅市場販售的目標。

這間新創公司執行長（CEO ）小間裕康說，這項計畫不是只為了建造便宜的房屋，也希望使用各種素材、活用能自由興建建築物的3D列印技術，提供未來住所。

另外，這間公司也計畫在2025年舉行的世界博覽會（大阪關西世博）展出。小間說，木造房屋建築手法已有約400年沒有任何變化，他們希望從零出發，向外界提出未來住宅的樣貌，「透過全球關注的世界博覽會，讓大家看到最先進的家」。

雖然建築業相關人士指出3D列印技術興建房屋仍存在難題，例如取得建築基準法方面的國家許可，及房屋本身耐震度證明等，但考量到日本建築業勞動力持續減少的現況，對建築業者來說，3D列印技術已成重要的檢討課題。

影片來源：YouTube handakunihiro