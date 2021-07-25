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NHK女主播喊「是台灣」暴紅 名模笑容配東大頭腦人氣高

體育新聞組／綜合報導
東京奧運日前正式開幕，女主播和久田麻由子（右）喊出「台湾です（是台灣）」介紹中華代表隊進場，掀起熱議，網友也紛紛對和久田麻由子感到好奇。（取材自推特）
東京奧運日前正式開幕，女主播和久田麻由子（右）喊出「台湾です（是台灣）」介紹中華代表隊進場，掀起熱議，網友也紛紛對和久田麻由子感到好奇。（取材自推特）

全球關注的東京奧運日前正式開幕，開幕式重頭戲為運動員進場，女主播和久田麻由子喊出「台湾です（是台灣）」介紹中華代表隊，在網上掀起一波熱議。和久田麻由子不僅是NHK王牌女主播，也是東京大學畢業的高材生，甜美笑容更被網友認為與名模佐佐木希相似。

東京奧運進場順序是依照日文片假名五十音排序，而中華代表隊進場順序為第104位，按照台灣的「た（ta）」，而非中華台北的「ち（chi）」，並由NHK王牌女主播和久田麻由子喊出「台灣です」，許多日本網友也在推特留言區狂刷「台灣」、「台湾です」，令台灣網友感動直呼台日友好。

正名「台灣です」的女主播和久田麻由子也吸引廣大網友關注，外型亮麗外，她也是東京大學畢業高材生，學生時代就是公認的才貌雙全的正妹，甜美的笑容更讓她有「主播界佐佐木希」之稱，擁有超高人氣。

和久田麻由子是NHK資深女主播，目前擔任晚間9時黃金時段「News Watch 9」的當家主播，她昨日以「台灣」介紹中華隊進場，也點名羽球好手戴資穎，介紹她多年來與日本女單好手奧原競爭世界球后，實力堅強。

東京奧運 台灣 日本

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