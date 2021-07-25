我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

南韓7女神運動員「美貌又有實力」韓劇、綜藝也難不倒

體育新聞組／綜合報導
南韓游泳健將鄭達萊。（取材自Instagram）
南韓游泳健將鄭達萊。（取材自Instagram）

運動場上，總少不了許多外貌與實力兼具的選手。日本媒體「ディリー新潮」最近就點名了七位南韓女將，並稱呼她們為「神七」，讚美這些美貌和實力都過於常人的運動家。

1.孫延在

孫延在過去是南韓新體操代表，自高中時代的2010年就嶄露頭角，2012年的在倫敦奧運拿下第5名，並在2014辦在里斯本的世界杯系列賽奪冠。2016的里約奧運，孫延在拿下第4名，隔年2月引退，現在主要以培育後進及擔任講評為主。

南韓前體操選手孫延在。（取材自Instagram）
南韓前體操選手孫延在。（取材自Instagram）

2. 車由蘭

車由蘭有「撞球女神」的稱號，多次入選國家代表隊。特別在2012年她拿到世界排名第8，以及在13年亞洲排名第2，是生涯的顛峰時期。2015年她嫁給大她13歲的南韓作家，目前生下兩位孩子。當母親的車由蘭美貌依舊，常在不少公開活動中露面。

3.郭侑花

女排選手郭侑花179公分的高䠷身材，加上清純的外貌，很快就被稱為是排球界的偶像。郭侑花原本效力於興國生命隊，不過在2015年被檢驗出禁藥遭禁賽，而她自己則供稱只是服用了減肥藥。雖然鬧出醜聞，但是後來郭侑花轉戰各處，仍有一批死忠粉絲。

女排選手郭侑花。（取材自百度百科）
女排選手郭侑花。（取材自百度百科）

4.韓菊熙

又一位被稱做撞球女神的人物。韓菊熙直到24歲的2010年才開始入門撞球，但4年後就在業餘大賽中出廠。如今已36歲的她仍然未婚，也沒有交往對象。她曾表示希望另一半是「與年齡無關，希望是重視家庭的人」。

南韓撞球選手韓菊熙。 （賽事影片截圖）
南韓撞球選手韓菊熙。 （賽事影片截圖）

5.宋佳妍

宋佳妍是南韓綜合格鬥選手，高中就學過自由搏擊、柔道跟合氣道，打開武術世界的大門。現在的她有著警護、截拳道、劍道等多種武術段位。後來橫跨演藝圈，在綜藝節目及電視劇都曾有過演出。

南韓格鬥選手宋佳妍。（取材自Instagram）
南韓格鬥選手宋佳妍。（取材自Instagram）

6.金妍兒

大名鼎鼎的滑冰界女王，在包括冬季奧運等多個賽事中斬獲金牌，甚至還有「金妍兒的對手只有金妍兒」一說。2014年引退後至今仍享有高人氣，替10幾家知名企業產品代言的她，一年收入估計就有上百億韓元的驚人收入。

南韓滑冰選手金妍兒在2014年索契冬奧會花樣滑冰舉行表演賽。（新華社）
南韓滑冰選手金妍兒在2014年索契冬奧會花樣滑冰舉行表演賽。（新華社）

7.鄭達萊

游泳健將鄭達萊多次參加過奧運、世界杯等賽事，並在2010的廣州亞運的200公尺蛙泳項目拿下金牌。2015年後因傷引退，轉戰網紅與演藝圈，靠著苗條的身材與美貌話題仍然不斷。

奧運 南韓

上一則

玩彈弓椅「毛毛生物」直撲臉 她從崩潰→冷靜笑翻網友

下一則

7/25-7/31星座運勢 金牛三思後行 天蠍該收收心

延伸閱讀

奧運中國隊朱婷、趙帥「雙旗手」帶進場 楊倩奪首金

奧運中國隊朱婷、趙帥「雙旗手」帶進場 楊倩奪首金
東奧／首位打破奧運紀錄 南韓20歲女將「射」出歷史

東奧／首位打破奧運紀錄 南韓20歲女將「射」出歷史
中韓「泡菜之爭」出爐 南韓將Kimchi譯名為「辛奇」

中韓「泡菜之爭」出爐 南韓將Kimchi譯名為「辛奇」
造船需求強勁 南韓浦項鋼鐵上季營利激增11倍創新高

造船需求強勁 南韓浦項鋼鐵上季營利激增11倍創新高

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
空服員曝搭機時只要做「一件事」就能獲得特殊禮遇。（取材自tiktok）

影／空姐曝搭機做「1件事」 就能獲得特殊禮遇

2021-07-19 22:06
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
俄國一對夫妻在東部Banniye Springs風景區開車兜風時，車輛不幸困在水坑，並於步行求援途中遭棕熊襲擊。他們最後逃到樹上，不吃不喝受困10天才終於獲救。圖為棕熊示意圖。新華社

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

2021-07-17 13:46

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰